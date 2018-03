METEO sino 13 Marzo: PERTURBAZIONI in serie, altre PIOGGE

Servizio meteo

METEO DAL 7 AL 13 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Nuove perturbazioni continuano a scorrere sull'Italia, determinando meteo particolarmente capriccioso come tipico di questo periodo. I sistemi frontali sono guidati da un'ampia circolazione di bassa pressione con perno sulle Isole Britanniche che abbraccia gran parte del Continente Europeo.

Le temperature, grazie ai venti più temperati occidentali, si sono ormai allineate alle tipiche medie di marzo, ed in alcuni casi, sono anche superiori per quanto concerne il Centro-Sud. Al Nord persiste un clima leggermente più freddo, ma le temperature sono in ulteriore rialzo. Non vi sono quindi più quelle caratteristiche di maltempo pienamente invernale.

L'Italia verrà così attraversata da nuove perturbazioni. Il maltempo colpirà più direttamente il Centro-Sud e soprattutto le aree tirreniche con rovesci e temporali anche forti. Avremo occasione per piogge frequenti e neve sui rilievi. Nel dettaglio, le nevicate cadranno solo a quote generalmente superiori agli 800/1000 metri su Alpi, a tratti più basso in Piemonte, ed Appennino Settentrionale, a quote più elevate sulle restanti aree della dorsale.

Una tregua è possibile subito dopo metà settimana, per l'ingresso pur timido di un promontorio anticiclonico. Nel weekend è probabile che l'Italia possa interessata da una nuova avvezione calda sahariana, che potrebbe portare le temperature su valori decisamente anomali al Sud ed Isole. Il precoce caldo primaverile d'origine africana durerebbe comunque poco, lasciando poi strada a una nuova intrusione perturbata d'origine atlantica.

METEO MERCOLEDI' 7 MARZO, MALTEMPO ULTERIORE

L'ennesima perturbazione in transito sarà causa di piogge e rovesci sparsi, più consistenti su versanti tirrenici e Sardegna, ove non sono esclusi fenomeni più intensi anche a carattere temporalesco. Il maltempo coinvolgerà in parte il Nord, specie Triveneto, Liguria di Levante, settori orientali e meridionali della Lombardia.

Sprazzi di sereno anche ampi si potranno avere su regioni adriatiche e versanti ionici, dove comunque nella seconda parte della giornata potrebbe giungere qualche pioggia o rovescio a carattere breve ed intermittente. Più soleggiato in Sicilia, ma con delle locali precipitazioni più probabili sui settori settentrionali.

TEMPERATURE PIU' MITI, SBALZI CONTINUI

Gli ulteriori assalti perturbati porteranno piogge in pianura e neve sui rilievi, anche a tratti copiosa ma solo in montagna. Avremo quindi meteo tipico marzolino, con gli sbalzi di temperatura che rappresentano un evento del tutto usuale nella prima parte della primavera. Nel weekend potrebbe aversi un repentino brusco aumento termico, ma del tutto temporaneo.

METEO MOVIMENTATO, PIU' SOLE DOPO GIOVEDI'

Le condizioni meteo saranno molto movimentate e a tratti turbolente, in virtù del predominio di una circolazione di bassa pressione che convoglierà le correnti perturbate oceaniche in pieno verso l'Italia. Una parziale rimonta anticiclonica favorirà un miglioramento nella seconda parte della settimana, con una contestuale risalita delle temperature.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel prossimo weekend appare possibile una nuova temporanea rimonta di correnti calde nord-africane, che porteranno ad un sensibile rialzo termico al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. In questa fase il Nord resterà ancora esposto alle perturbazioni atlantiche, con un clima un po' più fresco ed umido. Un peggioramento meteo è atteso poi da domenica, per la penetrazione di una nuova perturbazione atlantica

