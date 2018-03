METEO sino 16 Marzo: MALTEMPO con PIOGGE anche forti al Centro-Nord. Caldo al Sud

METEO DAL 10 AL 16 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Meteo in progressivo peggioramento sull'Italia, a causa dell'approssimarsi da ovest di un'estesa perturbazione guidata da un'energica area di bassa pressione con perno sulle Isole Britanniche. Già quest'oggi assisteremo all'arrivo delle piogge a partire dal Nord-Ovest Italia, in graduale estensione al resto del Settentrione.

Il maltempo avanzerà lentamente sullo Stivale ed avremo così un weekend piuttosto movimentato al Centro-Nord Italia con precipitazioni che si faranno particolarmente abbondanti domenica. La neve sulle Alpi cadrà in modo copioso, ma solo a quote medio-alte. Al contrario, il Meridione risentirà proprio nel fine settimana di un notevole richiamo di correnti calde dal Nord Africa.

L'Italia risulterà così divisa a metà, in quella che sarà una circolazione perturbata prettamente autunnale. I flussi sahariani faranno schizzare verso l'alto le temperature con picchi persino superiori ai 25 gradi. I primi tepori di stagione saranno brevi, lasciando poi strada all'avanzata della perturbazione che trasporterà aria più fresca atlantica al Sud lunedì 12 marzo.

In prospettiva, durante la prossima settimana sono attese ulteriori perturbazioni, a conferma di un marzo piuttosto dinamico. Avremo così occasione per altre piogge. Le temperature si confermeranno piuttosto altalenanti, a causa dell'avvicendarsi di correnti tiepide nord-africane con l'aria più fresca atlantica al seguito delle perturbazioni.

METEO OGGI SABATO 10 MARZO, PEGGIORA SUL NORD ITALIA

Il nuovo guasto meteo entrerà in piena azione, con prime precipitazioni a partire dal Nord-Ovest con nevicate copiose sulle Alpi a quote medio-alte solo oltre i 1300/1500 metri. Il limite delle nevicate si porterà a quote così relativamente elevate per effetto del richiamo dei venti di scirocco e libeccio.

Le precipitazioni, nella seconda parte della giornata, si estenderanno verso il Triveneto e la Toscana. Il resto della Penisola si troverà ancora in attesa, con transito di nubi stratiformi ma senza precipitazioni. Ampie schiarite si avranno soprattutto al Meridione. Le temperature sono previste in rialzo al Centro-Sud e soprattutto in Sardegna, per effetto di correnti meridionali.

METEO DOMENICA 11 MARZO, MALTEMPO FORTE AL CENTRO-NORD

I fenomeni risulteranno anche diffusi intensi domenica al Nord, quando arriverà la parte più attiva di una seconda più intensa perturbazione. Il maltempo interesserà anche il Centro Italia, la Sardegna e la Campania, con piogge in accentuazione sulla fascia tirrenica. Le restanti aree del Sud resteranno invece ancora escluse dal maltempo.

ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO AL NORD E TOSCANA

La perturbazione attesa domenica porterà corposo maltempo. Le abbondanti piogge, sommate al fatto che la neve cadrà solo a quote elevate, potrà portare delle criticità, in quanto i fenomeni saranno localmente intensi. Particolare attenzione a ridosso dei rilievi prealpini lombardo-veneti, ma anche a ridosso dei rilievi appenninici tra Liguria ed Alta Toscana.

Al normale apporto delle considerevoli piogge si sommerà anche lo scioglimento della neve in montagna sulle zone attualmente ancora innevate dopo la recente ondata di gelo d'inizio marzo. Facile quindi che si possano verificare ingrossamenti dei fiumi, con rischio di locali esondazioni. Da non sottovalutare anche il rischio di smottamenti.

TANTA NEVE SULLE ALPI

Le nevicate, attese in montagna, cadranno solo a quote medio-alte. In Appennino la neve cadrà solo sulle vette, a quote più basse si scioglierà per la pioggia. Più significative le nevicate attese su aree alpine e prealpine, dove la quota neve oscillerà tra i 1300 ed i 1600 metri, localmente a tratti più basso sui settori ovest. Accumuli di oltre mezzo metro di neve fresca sono attesi oltre i 2000/2200 metri.

IMPENNATA TERMICA AL SUD ITALIA

La notevole rimonta prefrontale d'aria calda sahariana porterà ad un sensibile rialzo termico soprattutto sulle Isole Maggiori e in parte al Sud. Le temperature toccheranno picchi fino a 23/25 gradi in qualche località, ma si tratterà di tepori primaverili di breve durata.

SBALZI TERMICI NOTEVOLI

Gli sbalzi termici sono caratteristici di questo periodo d'inizio primavera, ma per il momento non è in vista alcun ritorno del freddo. Tuttavia, un eventuale successivo ritorno del freddo non deve rappresentare una sorpresa, in quanto i colpi di coda di fine inverno sono caratteristici di marzo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

All'inizio della prossima settimana la perturbazione atlantica penetrerà anche verso il Sud, portando precipitazioni ed un netto calo delle temperature. Si profila a seguire un andamento meteo molto mutevole, per il susseguirsi di nuove perturbazioni d'origine atlantica che porteranno scenari piovosi alternati a brevi fasi di bel tempo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Vi suggeriamo di diventare nostri fan per rimanere aggiornati:

- https://www.facebook.com/meteogiornale.it

- https://twitter.com/meteogiornaleit

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina