METEO sino 14 Marzo: tregua maltempo, ma PEGGIORA nel fine settimana

Servizio meteo

SEI UN LEVABOLLI? Vuoi sapere dove è grandinato? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

METEO DALL'8 AL 14 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo l'incessante sequenza di perturbazioni verso l'Italia, ora si profila una pausa di queste condizioni meteo così turbolente. Gli ammassi perturbati, guidati da un'ampia circolazione di bassa pressione con perno sulle Isole Britanniche, tendono a scorrere temporaneamente più a nord. L'ingresso, pur timido, di un promontorio anticiclonico favorirà così una breve tregua dal maltempo.

Non mancheranno comunque dei locali disturbi, a causa di infiltrazioni d'aria umida dall'Oceano Atlantico che trasporteranno nubi e qualche piovasco sulle regioni tirreniche. Il bel tempo prevarrà sulle rimanenti zone, ma già sabato assisteremo ad un notevole peggioramento a partire dal Nord-Ovest in vista di un weekend piuttosto movimentato al Centro-Nord dell'Italia.

Le temperature grazie ai venti più temperati occidentali, si sono ormai allineate alle tipiche medie di marzo e, in alcuni casi, risultano a tratti anche superiori per quanto concerne il Centro-Sud. La parziale temporanea spinta dell'anticiclone sub-tropicale convoglierà aria ancora più mite verso la Penisola e si avranno i primi tepori stagionali sul Meridione proprio nel weekend a causa di flussi dal Nord Africa.

La fiammata calda primaverile sarà di breve durata, lasciando poi strada all'ingresso dell'aria più fresca atlantica lunedì 12 marzo, in seno alla stessa perturbazione atlantica che prima avrà modo di portare maltempo al Centro-Nord. Gli sbalzi termici sono caratteristici di questo periodo d'inizio primvera, ma per il momento non è in vista alcun ritorno del freddo, quello rigido invernale.

METEO CON PIU' SOLE OGGI GIOVEDI' 8 MARZO, VARIABILITA'

La graduale rimonta di un promontorio anticiclonico favorirà un contesto meteo migliore quest'oggi. Residua instabilità porterà delle piogge inizialmentesolo su Calabria tirrenica, Stretto di Messina e Puglia Salentina, ma in rapida attenuazione. Nuove nubi più compatte arriveranno però a fine giornata verso la Liguria e la Sardegna.

Da segnalare qualche nebbia nelle ore più fredde in Pianura Padana e sulle vallate del Centro Italia. Il maggiore soleggiamento consentirà una contestuale risalita delle temperature massime diurne a causa di correnti miti sud/occidentali, con punte che potranno localmente toccare i 20 gradi in alcune località del Sud.

MITEZZA, MA NUOVI SBALZI TERMICI IN VISTA

Il meteo sarà quello tipico marzolino, con gli sbalzi di temperatura che rappresentano un evento del tutto usuale nella prima parte della primavera. I maggiori spazi di sereno favoriranno clima più mite diurno. Nel weekend si avrà un'Italia divisa in due, con tepore più accentuato al Sud e un po' di fresco al Centro-Nord a seguito dell'ingresso di una nuova perturbazione che porterà maltempo.

METEO WEEKEND, SI ATTENDE NUOVO PEGGIORAMENTO

L'affermazione dell'anticiclone sarà solo temporanea e non sarà in grado di ostacolare l'avanzata di nuove perturbazioni. Un primo debole ammasso nuvoloso transiterà venerdì 9 marzo, con qualche piovasco su Isole Maggiori, Liguria, Toscana e a seguire anche sulle restanti aree del versante tirrenico. Sarà questo solo l'antipasto di un più corposo peggioramento.

La perturbazione più intensa entrerà nel vivo nel weekend, quando sono attese precipitazioni al Nord, con nevicate sulle Alpi a quote medio-alte solo oltre i 1300/1500 metri. I fenomeni risulteranno anche abbondanti domenica, quando il fronte perturbato interesserà anche le regioni centrali e la Campania, con piogge in accentuazione lungo la fascia tirrenica.

Il Sud resterà invece escluso dal maltempo e qui avremo anzi una notevole avvezione d'aria calda sahariana, che porterà ad un sensibile rialzo termico soprattutto sulle Isole Maggiori. Le temperature supereranno localmente picchi di 22/23 gradi in qualche località, ma si tratterà di tepore primaverili di breve duratura.

ULTERIORI TENDENZE METEO

All'inizio della prossima settimana il flusso più fresco e perturbato atlantico raggiungerà anche il Sud, portando precipitazioni ed un netto calo delle temperature. Si profila ancora un andamento meteo molto mutevole, per il susseguirsi di nuove perturbazioni d'origine atlantica che porteranno fasi piovose alternate a momenti più asciutti.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Vi suggeriamo di diventare nostri fan per rimanere aggiornati:

- https://www.facebook.com/meteogiornale.it

- [url=https://twitter.com/meteogiornaleit]https://twitter.com/meteogiornaleit[/url

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina