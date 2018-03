METEO 10-16 Marzo: spesso PERTURBATO, in attesa del colpo di coda INVERNO

Servizio meteo

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 10-16 Marzo

Marzo è un mese pazzerello, capace di proporci repentini cambiamenti meteo. Osservando i modelli matematici di previsione è possibile scorgere quella variabilità atmosferica tipica del periodo, un periodo durante il quale avremo sicuramente dei rimasugli invernali ma anche i primi sentori primaverili.

L'Italia si verrà a trovare, inizialmente, sotto costante transito di perturbazioni provenienti dall'Atlantico. Ciò determinerà maltempo a più riprese, quindi piogge e nevicate sulle nostre montagne. Poi, verso metà mese, ribadiamo quanto già scritto ovvero che crescono le probabilità verso un colpo di coda invernale più consistente.

SCAMBI MERIDIANI

Probabilmente sentirete nominare spesso queste due parole, anche da noi. Possiamo spiegare il tutto semplicemente dicendovi che nel periodo primaverile si innescano grandi movimenti di masse d'aria: il freddo va a sud, il caldo va a nord. Manovre che servono per equilibrare l'enorme differenza termica che si è creata tra l'Equatore e il Polo Nord.

Possiamo attenderci, pertanto, irruzioni artiche consistenti. Non solo, teniamo conto che lo sconquasso atmosferico avvenuto ultimamente potrebbe ripercuotersi anche nelle prossime settimane. Potrebbe persistere una certa ingerenza orientale, nel senso che potrebbero subentrare nuovi movimenti d'aria fredda - molto fredda - da est verso ovest.

TEMPERATURE ALTALENANTI

E' anche per questo motivo che se osserviamo le proiezioni termiche del lungo termine si scorge un andamento altalenante. Diciamo che per un po' avremo temperature sostanzialmente in linea col periodo, in seguito se dovessero realizzarsi le condizioni propizie a forti irruzioni artiche ecco che i termometri potrebbero scendere bruscamente proponendoci di nuovo anomalie negative importanti.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Quindi, per farla breve: la seconda decade di marzo proporrebbe dapprima varie perturbazioni provenienti dall'Atlantico e ciò sarebbe importante per garantirci una buona dose di piogge e di neve sulle montagne. Poi, a seguire, movimenti d'aria fredda più incisivi potrebbero coinvolgere il Mediterraneo determinando un primo - forse non l'ultimo - colpo di coda dell'inverno.

IN CONCLUSIONE

La primavera incombe e ce ne stiamo già accorgendo, primavera che si scorge anche nelle dinamiche atmosferiche e dalle proiezioni dei modelli matematici di previsione. Ma in primavera, all'inizio, sono contemplate anche residue irruzioni fredde consistenti. E quest'anno potrebbe essercene più di una.

Pubblicato da Ivan Gaddari

