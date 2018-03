METEO sino 12 Marzo: MALTEMPO e PERTURBAZIONI continueranno. PIOGGE, NEVE sui monti

Servizio meteo

VIOLETTO aree di forte Bassa Pressione, AZZURRO aree di Bassa Pressione di media intensità. In GIALLO, lieve Alta Pressione.

METEO DAL 6 AL 12 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Perturbazioni atlantiche continuano a susseguirsi sull'Italia, determinando meteo particolarmente capriccioso come tipico di questo periodo. Le temperature si sono definitivamente riportate su valori più miti e pertanto questo marzo mostra una piega perturbata, ma senza più quelle caratteristiche di maltempo pienamente invernale. La raffica di perturbazioni investirà in pieno l'Italia.

Il maltempo investirà in misura più diretta il Centro-Sud e soprattutto le aree tirreniche con rovesci e temporali anche forti. Avremo occasione per piogge frequenti e neve sui rilievi. Nel dettaglio, le nevicate cadranno solo a quote generalmente superiori agli 800/1000 metri su Alpi ed Appennino Settentrionale, a quote più elevate sulle restanti aree della dorsale.

Al Nord persiste clima un po' più freddo, ma le temperature sono in ulteriore rialzo. Le temperature saranno nel complesso miti, con degli sbalzi termici tipici dell'inizio della primavera, come sovente avviene in corrispondenza del viavai di perturbazioni dall'Oceano.

Sul finire della settimana è probabile che l'Italia possa interessata da una nuova avvezione calda sahariana, che potrebbe portare le temperature su valori decisamente anomali al Sud ed Isole. Il precoce caldo primaverile d'origine africana durerebbe comunque poco, lasciando poi strada a una nuova intrusione perturbata d'origine atlantica.

METEO MARTEDI' 6 MARZO, ARRIVA NUOVA PERTURBAZIONE

In seno ad un'estesa circolazione depressione, un nuovo sistema frontale interesserà l'Italia, con piogge e temporali che dalla Sardegna investiranno in particolare le regioni del medio-basso versante tirrenico. Rovesci sparsi si avranno anche sul Centro Italia, con rovesci intermittenti e maggiori schiarite sull'area adriatica.

Le regioni settentrionali resteranno più ai margini della nuova perturbazione, ma non mancheranno delle precipitazioni, seppur deboli, tra Emilia Romagna e Triveneto. Le schiarite saranno più presenti al Nord-Ovest, salvo piovaschi sul Levante Ligure. La neve cadrà solo in montagna, a quote generalmente superiori ai 1200/1400 metri lungo la dorsale appenninica.

METEO DELLA SETTIMANA, MALTEMPO FREQUENTE

Fino a metà settimana avremo il susseguirsi di nuove perturbazioni. Il meteo piùperturbato colpirà con più enfasi l'area tirrenica, dove avremo piogge e temporali anche forti. Queste condizioni turbolente verranno accompagnate da clima consono al periodo, d'inizio primavera senza che sia previsto il ritorno del freddo invernale.

TEMPERATURE PIU' MITI, SBALZI CONTINUI

Le nuove perturbazioni porteranno piogge in pianura e neve sui rilievi, anche a tratti copiosa ma solo in montagna. Avremo quindi meteo tipico marzolino, con gli sbalzi di temperatura che rappresentano un evento del tutto usuale nella prima parte della primavera. Nel weekend potrebbe aversi un repentino brusco aumento termico, ma del tutto temporaneo.

METEO MOVIMENTATO, NEVE CONFINATA VERSO I MONTI

Avremo quindi occasione per frequenti piogge, ma non mancheranno delle temporanee pause di tempo asciutto e più soleggiato fra una perturbazione e l'altra. Le condizioni meteo saranno molto movimentate e a tratti turbolente, in virtù del predominio di una circolazione di bassa pressione che convoglierà le correnti perturbate oceaniche in pieno verso l'Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Durante il weekend sembra potersi concretizzare una nuova temporanea rimonta di correnti calde nord-africane, che porteranno ad un sensibile temporaneo rialzo termico al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. Non è escluso l'avvento di nuove polveri sahariane. In questa fase il Nord resterà ancora esposto alle perturbazioni atlantiche, con un clima un po' più fresco ed umido.

