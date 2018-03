METEO sino 11 Marzo: MALTEMPO con tante PERTURBAZIONI, PIOGGE, NEVE su Alpi

VIOLETTO aree di forte Bassa Pressione, AZZURRO aree di Bassa Pressione di media intensità. In GIALLO, lieve Alta Pressione.

METEO DA OGGI ALL'11 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Correnti miti ed umide affluiscono sull'Italia, scaldando ulteriormente quel che rimane dell'aria fredda in Val Padana. Le temperature sono in progressivo ulteriore rialzo al Nord del Paese, mentre il clima si è nettamente addolcito già da giorni sul resto della Penisola e le Isole Maggiori, allineandosi alle tipiche medie di marzo, ed in alcuni casi, sono anche superiori.

Nei primi giorni di questa settimana, le perturbazioni atlantiche caratterizzeranno il meteo con spiccata instabilità e tempo che sarà temporaneamente perturbato, sancendo peraltro l'ulteriore attenuazione del gelo sulle pianure del Nord.

Avremo occasione per piogge frequenti e neve sui rilievi. Neve inizialmente ancora a tratti a bassa quota solo tra il Piemonte e l'entroterra ligure, ma non in pianura.

Secondo le ultime tendenze, il maltempo investirà in misura più diretta il Centro-Sud, ove non mancheranno fenomeni anche consistenti, specie sulle aree tirreniche. Le nevicate cadranno solo sui rilievi e le temperature saranno nel complesso miti, con degli sbalzi termici tipici dell'inizio della primavera e degli scenari caratterizzati da correnti mediamente oceaniche.

Negli ultimi giorni della settimana è possibile che l'Italia possa interessata da una nuova avvezione calda sahariana, che potrebbe portare le temperature su valori decisamente anomali al Sud ed Isole. Il precoce caldo primaverile d'origine africana durerebbe comunque poco, lasciando poi strada all'ennesima ondata di perturbazioni atlantiche con aria più fredda.

METEO PER OGGI 5 MARZO, PERTURBAZIONE SULL'ITALIA

Il grosso del nuovo sistema perturbato si concentrerà al Centro-Sud, con precipitazioni diffuse e a tratti consistenti in estensione dall'area tirrenica a quella adriatica. Il maltempo si estenderà anche su Emilia, Nord-Est ed est Lombardia, ma senza più neve in pianura. Verso sera i fenomeni si attenueranno lungo la Penisola, ma un nuovo impulso perturbato raggiungerà la Sardegna.

METEO DELLA SETTIMANA, MALTEMPO FREQUENTE

Fino a metà settimana avremo susseguirsi di nuove perturbazioni. Il meteo maggiormente perturbato colpirà con più enfasi l'area tirrenica, dove avremo piogge e temporali anche forti. Queste condizioni turbolente verranno accompagnate da clima consono al periodo, d'inizio primavera senza che sia previsto il ritorno del freddo invernale.

TEMPERATURE PIU' MITI, MA CON SBALZI

Il freddo residuo sarà scalzato dalle pianure del Nord. Cesseranno quindi le condizioni favorevoli non solo alla neve in pianura, ma anche al cosiddetto gelicidio, ovvero la pioggia che gela a contatto col suolo. Le nuove perturbazioni porteranno piogge in pianura e neve sui rilievi, anche a tratti copiosa sulle Alpi.

Avremo quindi meteo tipico marzolino, con gli sbalzi di temperatura che rappresentano un evento del tutto usuale nella prima parte della primavera. Avremo quindi occasione per frequenti piogge, ma non mancheranno delle temporanee pause di tempo asciutto e più soleggiato fra una perturbazione e l'altra.

METEO MOVIMENTATO, NEVE CONFINATA SOLO SUI RILIEVI

Il clima in ulteriore addolcimento, pur con saliscendi delle temperature, confinerà le nevicate ai rilievi, con possibili episodi a bassa quota possibili temporaneamente solo sulle Alpi Occidentali ed in Piemonte, in occasione delle precipitazioni più intense. Le condizioni meteo saranno molto movimentate e a tratti turbolente, in virtù del predominio di una circolazione di bassa pressione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel prossimo weekend appare possibile una nuova temporanea rimonta di correnti calde nord-africane, che porteranno ad un sensibile rialzo termico al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. Non è escluso l'avvento di nuove polveri sahariane. In questa fase il Nord resterà ancora esposto alle perturbazioni atlantiche, con un clima un po' più fresco ed umido.

