METEO sino 10 Marzo: più sole. Poi molte PERTURBAZIONI con a tratti maltempo

METEO DAL 4 AL 10 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Le residue condizioni di freddo, eredità lasciata dall'ondata di gelo siberiano, si vanno ormai attutendo anche sul Nord Italia. L'aria più mite che affluisce sulla Penisola tende infatti a scalzare quel "cuscinetto d'aria fredda" ancora presente in Val Padana e che consente ulteriori nevicate fino in pianura sul Nord-Ovest.

Le temperature sono in progressivo rialzo, mentre il clima è già mite da qualche giorno al sud e ormai sulle regioni centrali. Il flusso incessante delle perturbazioni atlantiche, dirette sull'Italia, tende ulteriormente a consolidarsi, ma la giornata di domenica sarà comunque caratterizzata da un breve intervallo fra un sistema perturbato e l'altro.

Nella nuova settimana si attendono numerose perturbazioni, che rinnoveranno meteo instabile e localmente perturbato, sancendo peraltro l'ulteriore attenuazione del gelo sulle pianure del Nord. Avremo occasione per piogge frequenti e neve sui rilievi, quest'ultima inizialmente ancora a tratti a bassa quota solo tra Piemonte ed entroterra ligure.

Le precipitazioni investiranno con più enfasi il Centro-Sud, ove non mancheranno fenomeni anche consistenti, specie sulle aree tirreniche. Le nevicate cadranno solo sui rilievi e le temperature saranno nel complesso miti, ma con degli sbalzi termici tipici dell'inizio della primavera. Alla fine della settimana è possibile che l'Italia possa interessata da una nuova avvezione calda sahariana.

METEO DI DOMENICA 4 MARZO, TREGUA E POI NUOVE PIOGGE

Avvio di giornata decisamente discreto un po' su tutta la Penisola, ma il miglioramento meteo si preannuncia solo temporaneo, con una nuova perturbazione che avanzerà in giornata verso le due Isole Maggiori e poi Lazio, Campania e resto del Sud Italia. Le precipitazioni coinvolgeranno dapprima la Sardegna per coinvolgere dalla sera il medio-basso versante tirrenico e l'ovest Sicilia.

In nottata le precipitazioni si estenderanno al resto del Sud Peninsulare, fin verso le aree ioniche e del basso versante adriatico. Qualche fenomeno debole è atteso anche sull'estremo Nord-Ovest, dove la neve cadrà ancora a bassissima quota in Piemonte. Locali piogge riguarderanno anche le coste ligure

TEMPERATURE IN RIALZO, ULTERIORE ATTENUAZIONE DEL FREDDO

La colonnina di mercurio aumenterà ancora principalmente al Nord, con il freddo che verrà scalzato. Cesseranno quindi le condizioni favorevoli non solo alla neve in pianura, ma anche al cosiddetto gelicidio, ovvero la pioggia che gela a contatto col suolo. Tale fenomeno così insidioso ha rappresentato un'emergenza in diverse aree del Nord.

Le nuove perturbazioni porteranno piogge in pianura e neve sui rilievi, anche a tratti copiosa sulle Alpi fino a quote medio-basse e soprattutto in Appennino a quote più elevate. Avremo quindi meteo tipico marzolino, con gli sbalzi di temperatura che rappresentano un evento del tutto usuale nella prima parte della primavera.

METEO INIZIO SETTIMANA, SCENARI PERTURBATI

Maltempo a più riprese nella prima parte della nuova settimana per il susseguirsi di nuove perturbazioni. Le nuove fasi perturbate, che colpiranno con più enfasi l'area tirrenica, verranno accompagnate da clima consono al periodo, senza che sia previsto il ritorno del freddo invernale per il momento.

METEO TURBOLENTO, MA NEVE CONFINATA AI RILIEVI MONTUOSI

L'ulteriore addolcimento delle temperature in Val Padana confinerà le nevicate ai rilievi nella nuova settimana, con possibili episodi a bassa quota possibili solo sulle Alpi Occidentali ed in Piemonte, in occasione delle precipitazioni più intense. Le condizioni meteo saranno molto movimentate e a tratti turbolente, in virtù del predominio di una circolazione depressionaria.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Verso la fase finale della settimana appare possibile una nuova temporanea rimonta di correnti calde nord-africane, che porteranno ad un sensibile rialzo termico al Centro-Sud. Non è escluso il nuovo avvento di polveri sahariane in atmosfera a rendere il cielo giallognolo, con diminuzione della visibilità. In questa fase il Nord sarà ancora lambito dalle perturbazioni atlantiche.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Vi suggeriamo di diventare nostri fan per rimanere aggiornati:

- https://www.facebook.com/meteogiornale.it

- https://twitter.com/meteogiornaleit

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina