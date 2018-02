METEO 6-12 Marzo: nuovo RIBALTONE, MALTEMPO non molla, altre NOVITA'

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 6-12 Marzo

Il mese di marzo, ormai imminente, dovrebbe portarci l'ennesimo cambiamento dell'evoluzione meteo. Un cambiamento che certificherà l'approssimarsi della primavera, stagione che per convenzione internazionale - lo rammentiamo - vedrà il suo esordio meteorologico il 1° del mese.

Osservando i modelli matematici di previsione meteo notiamo una spiccata dinamicità atmosferica, il che andrebbe di pari passo col graduale passaggio stagionale. Ma che vuol dire? Che probabilmente avremo fasi di maltempo alternate a momenti di bel tempo, idem per quel che concerne le temperature che potrebbero alternare periodo di clima mite ad altri di freddo invernale.

PROIEZIONI STAGIONALI

Riprendiamo l'argomento trattato sul finire della scorsa settimana perché le prime proiezioni climatiche stagionali sembrano individuare quel profondo cambiamento circolatorio più volte menzionato. Diciamo che gli scambi meridiani, tipici di marzo, potrebbero portare frequenti irruzioni artiche nel cuore d'Europa.

Il Mediterraneo, restando sede depressionaria - in mancanza di alte pressioni in grado di affermarsi con forza - potrebbe risucchiare parte del freddo nordico. Non a caso, lo ribadiamo, le proiezioni stagionali ci dicono che marzo potrebbe risultare più freddo della media.

VIA LA SICCITA'

Le ondate di maltempo sarebbero importanti, diciamo pure imprescindibili perché ci consentirebbero di porre rimedio alla siccità che ha segnato tutto il 2017. Ci aspettiamo piogge e frequenti nevicate in montagna, soprattutto la neve sarà un elemento fondamentale per difenderci dalla carenza d'acqua che si farà avanti con l'approssimarsi della stagione secca.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Il trend meteo climatico, quindi, sembrerebbe orientato a frequenti ondate di maltempo. Maltempo spesso supportato da aria relativamente fredda nord atlantica, o persino artica. Se così fosse, oltre alle precipitazioni, si confermerebbero temperature inferiori alla media o comunque in linea con l'andamento stagionale. Questo, a nostro avviso, sarà lo scenario più probabile per la prima decade di marzo.

IN CONCLUSIONE

Inverno che non è ancora finito, lo ribadiamo. Anche marzo potrebbe proporci tratti invernali consistenti e a nostro avviso tra qualche giorno anche i modelli matematici di previsione cominceranno a farci vedere qualcosa in tal senso.

Pubblicato da Ivan Gaddari

