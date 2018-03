METEO sino 7 Marzo, GELO s'attenua, SUPER NEVE al Nord. Varie perturbazioni

Servizio meteo

SEI UN LEVABOLLI? Vuoi sapere dove è grandinato? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

METEO DAL 1° AL 7 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Sta giungendo alla conclusione il gelo intenso siberiano, dopo aver scritto una pagina meteo storica per le temperature rigide e per le nevicate eccezionale cadute in luoghi dove tale evento è raro. Possiamo definirlo un episodio storico, soprattutto per l'entità del gelo e considerando il periodo tardivo di fine febbraio.

Passando all'evoluzione meteo, le correnti gelide hanno ormai ceduto il testimone a correnti più temperate meridionali, richiamate da un vortice ciclonico nei pressi dell'Iberia. Questo cambio di circolazione vede comunque l'aria più mite in scorrimento iniziale sopra l'aria gelida e per questo si verificano le condizioni ideali per le nevicate.

La neve è portata da un sistema perturbato e coinvolgerà in modo più marcato il Nord fino in pianura, mentre al Centro-Sud l'imminente ulteriore rialzo termico confinerà le nevicate ai soli rilievi montuosi. Avremo quindi un'Italia spaccata, fra meteo invernale nevoso al Nord e uno scenario ben più mite sul resto della Penisola.

Venerdì la neve residua insisterà al Nord ma andrà a tramutarsi in pioggia in Liguria e sulla Val Padana orientale, per via del richiamo mite che inizierà a scalzare il cuscinetto freddo dal Nord. Per il fine settimana ci attendiamo ancora occasione per piogge, ma anche al Nord il clima si mitigherà ulteriormente e dovrebbero cessare le nevicate in Val Padana.

METEO GIOVEDI' 1° MARZO, NEVE A TRATTI COPIOSA AL NORD

Avvio di giornata caratterizzato da nevicate diffuse fino in pianura al Nord, in genere di debole intensità ma più incisive tra Liguria, Basso Piemonte ed Emilia. Neve anche su parte delle regioni centrali specie tra Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche, ma da metà giornata o nel pomeriggio la neve si tramuterà in pioggia alle basse quote, tranne che Alta Toscana e nord Marche.

La neve insisterà su tutta la Val Padana e Liguria nella seconda parte del giorno con accumuli in media anche di 10-15 centimetri, ma entro sera potrebbe trasformarsi in pioggia sulle coste adriatiche, specie in Romagna. Saranno questi gli effetti della progressiva risalita dell'aria più mite, che andrà a scalzare la massa gelida presente nei bassi strati.

TEMPERATURE IN NETTO RIALZO, MA FFREDDO PERSISTENTE AL NORD

Il brusco aumento termico riguarderà già giovedì gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord il clima sarà rigido. Nei giorni successivi si accentuerà l'addolcimento del clima, con temperature che si porteranno ben al di sopra della norma stagionale sulle regioni centro-meridionali ed Isole. Il grande freddo diverrà un ricordo, tranne che sul Settentrione dove persisteranno condizioni più invernali.

RISCHIO GELICIDIO, FENOMENO INSIDIOSO

Forse non tutti sanno che, quando la temperatura al suolo è pari o inferiore allo zero, non sempre nevica ma può cadere la precipitazione sotto forma di pioggia, quando incontra strati in atmosfera più miti e con temperature superiori a zero gradi. Si tratta del gelicidio, che avviene quando una massa d'aria molto mite arriva a scorrere al di sopra d'aria gelida affluita in precedenza.

Il gelicidio potrebbe verificarsi soprattutto sulle vallate appenniniche, ma anche sulle coste settentrionali adriatiche non appena la neve lascerà spazio alla pioggia. La precipitazione sotto forma di acqua, che congela a contatto col suolo, può essere causa di condizioni di vera e propria emergenza, specie al traffico stradale.

METEO VERSO WEEKEND, LA NEVE AL NORD LASCERA' SPAZIO ALLA PIOGGIA

Venerdì la neve lascerà spazio alla pioggia alle basse quote su parte dell'Emilia e gradualmente sulle pianure del Triveneto, mentre al Nord-Ovest insisteranno le nevicate anche in pianura, compresa gran parte della pianura emiliana. Piogge sparse si avranno sulle regioni centrali e parte del Sud, con nevicate confinate all'Appennino oltre i 1400/1600 metri.

Nella giornata di sabato il clima si mitigherà ulteriormente e giungerà una perturbazione ancora più incisiva, che porterà maltempo. La neve cadrà ancora a bassa quota solo sul Nord-Ovest, a tratti ancora in pianura tra Basso Piemonte, entroterra ligure ed Ovest Emilia. Il clima risulterà relativamente mite, con un po' di freddo solo al Nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il rialzo termici porterà sbalzi termici bruschi davvero estremi in varie parti d'Italia, comunque consoni per l'inizio di marzo che segna anche l'avvio della primavera. Avremo un miglioramento domenica solo temporaneo, con una nuova perturbazione che avanzerà verso Isole e Nord-Ovest per poi portare di nuovo condizioni localmente di maltempo ad inizio settimana.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Vi suggeriamo di diventare nostri fan per rimanere aggiornati:

- https://www.facebook.com/meteogiornale.it

- https://twitter.com/meteogiornaleit

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina