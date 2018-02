METEO fino al 1° Marzo: MALTEMPO e NEVICATE, in attesa del GELO SIBERIANO

METEO DAL 23 FEBBRAIO AL 1° MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

In attesa dell'ondata gelo siberiano, una profonda circolazione depressionaria continua a condizionare pesantemente il meteo sull'Italia. In questa fase le precipitazioni risultano anche occasionalmente intense e si sono estese anche su parte del Nord ove, per via del maggiore freddo, stanno assumendo carattere nevoso a tratti fino in pianura.

Le temperature restano su valori invernali un po' al di sotto delle medie, per effetto dell'aria fredda dal Nord Europa che continua ad alimentare il vortice di bassa pressione. Il maltempo continuerà a coinvolgere gran parte d'Italia tra venerdì e sabato, ma il limite delle nevicate si rialzerà lievemente al Centro-Sud a causa di un temporaneo richiamo d'aria più mite.

Da domenica inizierà invece ad entrare nel vivo l'ondata di gelo d'origine siberiana che, dopo aver raggiunto l'Europa Centro-Orientale, inizierà ad affluire sull'Italia, a partire dal Nord. Si tratta di un'ondata d'aria gelida siberiana eccezionale, conosciuta anche come Buran. L'ondata di gelo coinvolgerà probabilmente gran parte del Continente con temperature glaciali.

In Italia le aree più colpite dal gelo dovrebbero risultate quelle del Centro-Nord Italia nei primi giorni della prossima settimana.

Ma è ancora necessario attendere conferme sulla traiettoria precisa dell'irruzione d'aria siberiana. Trattandosi d'aria continentale, le temperature precipiteranno rapidamente ed avremo gelo davvero intenso.

FREDDO SOTTOSTIMATO

Le previsioni della temperatura al suolo, in specie i valori minimi, potrebbero risultare sottostimati. Per intenderci, potrebbe fare più freddo di quanto prospettino le previsioni meteo che stimano la temperatura che è attesa per località.

L'aria che arriva dalla Russia è molto fredda al suolo, pertanto non sono escludibili picchi termici molto bassi, e localmente sino a raggiungere valori record laddove ci sarà il suolo innevato.

METEO VENERDI' 23 FEBBRAIO, NOTEVOLE MALTEMPO E NEVE A BASSE QUOTE

Il vortice ciclonico si rafforzerà ulteriormente, andando a posizionarsi nei pressi della Sicilia. Ne deriveranno così condizioni meteo localmente più perturbate, con frequenti precipitazioni che risulteranno anche intense al Sud Italia, soprattutto tra la Calabria, la Sicilia e il Cilento dove sono attesi anche forti temporali.

Il maltempo non risparmierà le regioni centrali, con precipitazioni diffuse un po' ovunque. La quota neve tenderà a risalire sull'Appennino Centro-Meridionale dove si porterà attorno a quote di bassa montagna per il richiamo di correnti un po' più miti sciroccali che saranno causa di un temporaneo rialzo termico.

Le precipitazioni coinvolgeranno anche il Nord Italia. In virtù delle basse temperature, i fenomeni potranno risultare a tratti a carattere nevoso o miste fino in pianura in Val Padana, specie sulle aree di Nord-Ovest. Le nevicate saranno comunque più abbondanti e probabili su Ovest Emilia e Piemonte, non solo il cuneese, ma anche astigiano, alessandrino e fascia pedecollinare occidentale.

METEO WEEKEND ANCORA INSTABILE, DA DOMENICA IRROMPE IL GELO

La situazione meteo si manterrà ancora incerta sabato, localmente perturbata, al Centro-Sud e sul Nord-Ovest. Nevicate sui rilievi appenninici oltre i 1000/1200 metri, ma ancora a bassa quota in Piemonte e localmente l'ovest dell'Emilia. In giornata il meteo migliorerà in attesa del nuovo guasto meteo domenicale, a causa del blocco d'aria più gelida in arrivo da nord-est.

Oltre al calo termico, il meteo di domenica vedrà deboli nevicate diffuse fino in pianura al Nord, con fenomeni più significativi in Piemonte. Neve a bassissima quota anche sull'entroterra ligure, che tenderà a propagarsi verso la costa tra genovese e savonese. Maltempo più marcato al Centro-Sud, con neve oltre 800/1000 metri che scenderà di quota a partire da Toscana, Umbria e Marche.

CLIMA INVERNALE, ARRIVA CROLLO TERMICO

Tra venerdì e sabato avremo un parziale aumento termico al Centro-Sud a causa del richiamo di correnti più miti da sud. Ma sarà una situazione momentanea. Fin da domenica si avvertiranno anche sull'Italia i primi effetti di una grande irruzione gelida dalla Siberia e dalla Russia. Le temperature crolleranno subito sul Nord, con venti di Bora in rinforzo e raffiche violente su Trieste.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Le masse d'aria attese affluire sull'Italia saranno di lontana origine siberiana. Questo fiume d'aria gelida dovrebbe far rotta in modo più deciso verso l'Italia all'inizio della nuova settimana, anche se la traiettoria rimane ancora al momento molto incerta, così come restano notevoli incognite sulla durata.

Probabilmente il gelo colpirà il Centro-Nord ove ci attendiamo un autentico tracollo termico e condizioni adatte a neve fino in pianura. Potrebbe trattarsi di una delle più forti ondate gelide degli ultimi anni, persino eccezionale per questo periodo. Il Sud dovrebbe rimanere più ai margini rispetto al gelo. Nei primi di marzo il grande gelo potrebbe attenuarsi, ma si attendono conferme.

