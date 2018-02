METEO sino 2 Marzo: MALTEMPO, il forte GELO è imminente con altre NEVICATE

EMERGENZA TRAFFICO WEB

METEO DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'ondata di gelo siberiano viaggia nel Centro Europa portando meteo invernale avverso e si avvicina a grandi falcate verso l'Italia: l'afflusso gelido inizierà domani a partire al Nord-Est e dall'Alto Adriatico. Attualmente la nostra Penisola risente sempre degli effetti di una persistente circolazione depressionaria e un'acuta ondata di maltempo è attesa per oggi in Piemonte e nell'entroterra ligure occidentale.

L'area di bassa pressione che ci interessa, fungerà in parte da attrattore per il blocco d'aria gelida russo-siberiana. Si tratta di un'ondata d'aria gelida siberiana eccezionale, conosciuta anche come Buran che solo raramente si espande in questo modo verso ovest. L'ondata di gelo coinvolgerà probabilmente gran parte del Continente e si preannuncia storica per estensione ed intensità per il periodo dell'anno, e nel suo insieme rilevantissima e rara per i tempi d'oggi.

Le aree più colpite dal gelo, per quanto concerne l'Italia, dovrebbero risultate quelle del Centro-Nord nei primi giorni della settimana. È ancora necessario attendere conferme sulla traiettoria precisa dell'irruzione d'aria siberiana, che continua a risultare di difficile predizione per i centri meteo di calcolo.

Trattandosi d'aria continentale, le temperature precipiteranno rapidamente ed avremo gelo davvero intenso. In Val Padana molte località potrebbero faticare ad andare sopra lo zero in pieno giorno, dando così luogo a giornate di ghiaccio. Il grande freddo dovrebbe smorzarsi da giovedì, con un cambio di circolazione che vedrà correnti meridionali trasportare aria ben più mite.

METEO SABATO 24 FEBBRAIO, ANCORA MALTEMPO E MENO FREDDO

Scenario meteo ancora incerto, localmente perturbato, al Centro-Sud e sul Nord-Ovest con precipitazioni diffuse. Schiarite tenderanno invece ad affermarsi sul Triveneto. I fenomeni più consistenti, al Nord, riguarderanno Piemonte, Ovest Lombardia ed Emilia, con ancora neve a tratti fin verso le pianure in mattinata tra Basso Piemonte e settori occidentali emiliani.

Nel corso della giornata i fenomeni si attenueranno. Sulle regioni centro-meridionali avremo precipitazioni anche in questo caso più diffuse e frequenti nella prima parte del giorno, che tenderanno poi a cessare a partire dai settori tirrenici. Variabile con qualche rovescio anche sulle Isole. La neve in Appennino cadrà oltre 1000/1200 metri, per il temporaneo afflusso d'aria più mite.

METEO DOMENICA 25 IRROMPE IL GELO AL NORD, QUALCHE SPRUZZATA DI NEVE

L'attesissimo blocco d'aria gelida siberiana inizierà ad entrare prepotentemente in azione sul Settentrione, con venti di Bora in rinforzo. Oltre al calo termico, il meteo di domenica vedrà cieli grigi e deboli nevicate diffuse in Val Padana. Assenza di fenomeni sull'estremo Nord-Est, con tendenza ad ampie schiarite a partire dal Friuli.

Il meteo peggiorerà anche sul Centro Italia, specie i versanti adriatici, con neve in collina e dalla sera a bassissima quota fino in pianura sulle Marche, anche sulla costa lungo i settori settentrionali. Sempre in serata, deboli nevicate in pianura si avranno anche sulla Toscana Centro-Settentrionale. Al Sud avremo più maltempo con piogge e temporali anche forti, ma nevicate solo in montagna.

GELIDO INVERNO, SUPER TRACOLLO DELLE TEMPERATURE

Nel corso di questo weekend si avvertiranno anche sull'Italia i primi effetti di una grande irruzione gelida dalla Siberia e dalla Russia. Le temperature crolleranno subito sul Nord, con venti di Bora in rinforzo e raffiche violente su Trieste. Il clou della fase rigida è atteso per i primi giorni della settimana, con temperature sottomedia anche di oltre 10 gradi, specie al Nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il fiume d'aria gelida dovrebbe dilagherà in modo più diretto sull'Italia nei primi giorni della nuova settimana, anche se il coinvolgimento maggiore riguarderà il Centro-Nord, con il gelo e situazioni propizie per neve fino in pianura o sulle coste, specie su Adriatiche. Non sono escluse spruzzate di neve fino in pianura anche tra Lazio e parte della Campania.

Si tratterà di una delle più forti ondate gelide degli ultimi anni, anche eccezionale per il periodo. L'estremo Sud e sulle due Isole Maggiori dovrebbero rimanere più ai margini rispetto al gelo. Restano delle incognite sulla durata del freddo, ma già dal primo marzo le temperature risaliranno rapidamente, anche se l'arrivo di una perturbazione potrebbe portare nevicate più copiose al Nord.

