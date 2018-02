METEO sino al 5 Marzo, ITALIA alle prese con il GELO. Giovedì NEVE al Nord

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

METEO DAL 27 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'ondata di gelo intenso è puntualmente dilagata su gran parte d'Italia, oltre che su quasi tutta Europa portando condizioni meteo decisamente proibitive. Si tratta di un'ondata d'aria gelida siberiana eccezionale, conosciuta anche come Buran che solo raramente si espande in questo modo verso ovest. Per questo si può definire un episodio storico, soprattutto per l'entità del gelo.

Le conseguenze meteo sono state eclatanti in Italia, con la neve a Roma e fin sulle coste tirreniche. Neve anche a Napoli e sulle coste adriatiche fino a Bari, altrove gelo. Trattandosi d'aria continentale, le temperature sono crollate rapidamente in picchiata ed avremo il picco della fase rigida fra martedì e mercoledì, con l'ulteriore afflusso d'aria siberiana.

Ma quale sarà l'evoluzione meteo? Le correnti gelide continueranno ad affluire lungo la Penisola, portando ulteriori cali di temperatura fino a mercoledì. Le aree più colpite dal gelo dovrebbero risultare quelle del Centro-Nord, un po' meno il Sud dove comunque la neve è comparsa localmente in pianura nonostante il gelo meno acuto.

Nel corso di mercoledì avremo comunque le prime novità, con l'aria siberiana che verrà progressivamente scalzata da correnti più temperate dai quadranti meridionali che guadagneranno terreno prima in Sardegna, poi sulla fascia tirrenica e al Centro-Sud. Questo richiamo mite verrà innescato dall'avanzata di una depressione, con perno prossimo alla Penisola Iberica.

Assieme a questo flusso più mite, giungerà una perturbazione, con meteo in peggioramento a cavallo fra mercoledì e giovedì. Lo scorrimento di queste correnti più temperate sopra l'aria gelida produrrà condizioni ideali per neve da addolcimento al Nord fino in pianura e in una prima fase anche sulle regioni centrali.

Tra il Sud Italia e le Isole il gelo sarà un po' meno acuto, ma non mancheranno nevicate a quote basse e localmente in pianura. Il grande freddo si smorzerà giovedì, con un richiamo di correnti meridionali che trasporteranno aria ben più mite al Centro-Sud, dove si avrà un forte sbalzo. In una prima fase potrà nevicare anche in pianura sulle regioni centrali. Neve è attesa in pianura al Nord.

METEO MARTEDI' 27 FEBBRAIO, GELO QUASI OVUNQUE E NEVICATE

Clima decisamente polare, con il grande gelo che arriverà al picco. I cieli saranno in prevalenza sgombri da nubi al Nord e lungo il medio-alto versante tirrenico. Nevicherà invece ancora diffusamente fino in pianura e lungo i litorali adriatici dalla Romagna fino alla Puglia centro-settentrionale.

Meteo instabile su gran parte del Sud, con neve a bassissima quota o a tratti in pianura su Campania centro-meridionale, Lucania, alta Calabria e zone centro-settentrionali della Sardegna. Nevicate, ma solo a quote collinari, sono invece attese tra la Calabria meridionale ed i rilievi della Sicilia Settentrionale.

FASE INVERNALE DI GRANDE FREDDO AL CLOU

Apice del gelo tra martedì e mercoledì, con temperature sottomedia anche di oltre 10 gradi, specie al Nord. Si avranno valori parecchio sottozero in Val Padana, ma le temperature scenderanno tra i -4 e i -6 anche su gran parte delle aree pianeggianti delle regioni centrali, anche oltre sulle aree innevate.

Il clima risulterà lievemente meno rigido solo all'estremo Sud, tra Calabria e Sicilia. Si conferma quindi una delle più forti ondate gelide degli ultimi anni, anche eccezionale per il periodo di fine febbraio. Tuttavia, la durata non sarà troppo lunga, in quanto poi è atteso un brusco rialzo termico fin da giovedì.

METEO META' SETTIMANA, NEVICATE DA ADDOLCIMENTO E RIALZO TERMICO

Verso la di mercoledì il meteo peggiorerà tra Nord-Ovest e medio-alto versante tirrenico, a causa del subentrare di una perturbazione accompagnata da aria più mite. Il grande freddo non sarà scalzato subito nei bassi strati ed avremo così nevicate più importanti in Val Padana e inizialmente sulle regioni centrali prima di tramutarsi in pioggia. Sarà un avvio di marzo con la neve.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il grande freddo lascerà spazio ad un clima decisamente nella seconda parte della settimana. Si potrebbero registrare sbalzi termici bruschi davvero estremi in varie parti d'Italia. Il rialzo termico per correnti africane potrebbe risultare molto forte, tanto da portare le temperature oltre la norma specie al Centro-Sud, in un contesto meteo variabile.

