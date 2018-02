Meteo weekend, nuovo peggioramento. Tornano piogge e neve

Il promontorio di alta pressione, attualmente in espansione sull'Italia, non garantirà meteo stabile a lungo. Già nel weekend assisteremo infatti ad un cedimento della pressione atmosferica sul Mediterraneo Centro-Occidentale, con l'ingresso di un modesto fronte atlantico da ovest.

La perturbazione sarà trasportata da aria mite e pertanto non avremo nuovi particolari scossoni di temperatura, con clima gradevole. Già sabato avremo un aumento delle nubi al Centro-Nord, con piogge più probabili e frequenti su Nord-Ovest ed Alta Toscana.

Nella giornata di domenica la perturbazione coinvolgerà in modo più esteso la Penisola, con copertura nuvolosa un po' su tutte le regioni. Il grosso delle precipitazioni si concentrerà sulle regioni centrali, rovesci significativi li avremo anche sulle Isole Maggiori. Tuttavia, resta incerta l'esatta distribuzione dei fenomeni, quindi vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

In merito alle nevicate, queste cadranno a quote medio-alte, inizialmente sopra i 1000 metri sulle Alpi e al di sopra dei 1500 metri lungo la dorsale appenninica. Domenica potrebbe entrare aria più fredda, con possibile neve fino in collina sul Basso Piemonte e sull'Appennino Tosco-Emiliano.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

