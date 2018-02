METEO 19-25 Febbraio: sempre più FREDDO. GELO a rischio Nord Italia

METEO DAL 19 AL 25 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

E' iniziata la settimana che vedrà realizzarsi una forte ondata di gelo verso l'Europa. Nel frattempo in Italia si concretizza un cambiamento meteo con ritorno del maltempo su varie regioni, dovuto ad una circolazione di Bassa Pressione in accentuazione.

La breve tregua che aveva concesso il freddo è ormai al termine, con le temperature che sono di nuovo in calo per nuovi apporti d'aria fredda dal Nord Europa.

Già domenica ci sono state nevicate a quote collinari nelle Venezie ed in Emilia Romagna, e nel corso della settimana assisteremo ad un ulteriore abbassamento della quota neve. Le previsioni meteo, sopratutto per il prossimo fine settimana, sono le peggiori di tutta la stagione invernale, e continuano a giungere conferme su conferme su maltempo e freddo in arrivo dalle pianure sarmatiche.

Nei mari centro-meridionali italiani insisterà una bassa pressione che sarà alimentata da impulsi d'aria sempre più fredda richiamati dalla Scandinavia e dalle nazioni dell'Europa Orientale. Il tempo assumerà connotati da pieno inverno a partire dalle regioni centro-settentrionali adriatiche e dal Nord Italia. Le nevicate tenderanno a scendere di nuovo a quote basse.

La fase instabile invernale dovrebbe caratterizzare buona parte della settimana, con ancora insistente maltempo specie al Centro-Sud e nevicate copiose sui rilievi.

Accresce di affidabilità la previsione di un ulteriore raffreddamento a partire dal prossimo weekend sopratutto sul Nord Italia, quando un'ondata gelida russo-siberiana potrebbe approssimarsi al nostro Paese. Il grande gelo coinvolgerà probabilmente gran parte del Continente (orma alta possibilità), mentre al momento persistono incertezze per le regioni che saranno coinvolte in Italia.

Le stime che hanno una maggiore affidabilità prospettano un coinvolgimento diretto del Nord Italia con una fase di freddo che potrebbe essere marcata, con un picco di ondata di gelo che si potrebbe estendere alla Toscana, l'Umbria e le Marche, ma con freddo intenso anche nel resto del Centro Italia e la Sardegna.

METEO AVVIO SETTIMANA INSTABILE E FREDDO IN ACCENTUAZIONE

L'Italia sarà alle prese con una circolazione depressionaria collocata sui mari centro-meridionali italiani, responsabile delle condizioni meteo di spiccata instabilità. Nuove correnti fredde dal Nord Europa si faranno sentire sul Nord Italia e in parte sul medio versante adriatico, con temperature in netta flessione.

Nel corso di lunedì le precipitazioni interesseranno soprattutto i versanti adriatici, il Sud e le due Isole Maggiori, con fenomeni più intensi lungo i settori del medio Adriatico, ma anche la Campania e la Puglia meridionale. Dovrebbe invece prevalere a tratti il bel tempo al Nord, salvo nubi sul Nord-Est e precipitazioni anche in diffuse su parte dell'Emilia e la Romagna. In Val Padana ci saranno foschie e nubi basse, ed anche nebbie.

NEVICATE FINO A QUOTE COLLINARI IN APPENNINO, METEO INVERNALE

L'afflusso crescente d'aria più fredda dal Nord Europa riporterà nevicate fino a quote collinari sulla dorsale centro-settentrionale appenninica, specie lungo i versanti adriatici tra Marche ed Abruzzo. Martedì l'instabilità insisterà al Centro-Sud, con ancora neve sui rilievi fino a quote localmente collinari sulle Adriatiche. Le temperature caleranno ulteriormente, per i venti settentrionali.

METEO SETTIMANA, SEMPRE PIU' FREDDO E A TRATTI MALTEMPO

Lo scenario vedrà un guasto meteo ancora più ficcante a metà settimana, quando si intensificherà ulteriormente il vortice ciclonico sulle regioni centro-meridionali, con ulteriori impulsi perturbati alimentati dal contrasto con aria fredda dal Nord Europa. Il grosso del maltempo dovrebbe colpire il Sud Italia, mentre il freddo invernale è atteso al Settentrione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella parte conclusiva della settimana è attesa un'irruzione gelida dalla Russia verso l'Europa: si tratta d'aria di lontana origine siberiana, che affluirà verso le nazioni centro-occidentali del Continente in moto retrogrado, ovvero da ovest verso est, portando condizioni di clima glaciale tanto che potrebbe trattarsi di una delle più forti ondate gelide degli ultimi anni. Ovviamente sull'intensità si possono solo fare solo stime, vedremo nei fatti nei prossimi giorni.

La traiettoria di questa colata gelida russo-siberiana resta ancora incerta, e come abbiamo descritto, potrebbe coinvolgere parte d'Italia.

L'invasione d'aria così rigida nel Continente Europeo sarà favorita dal rinforzo di un anticiclone tra l'Artico, la Penisola Scandinava e la Russia settentrionale.

Come ampiamente abbiamo descritto, ogni volta che venti dalla Russia si spostano verso ovest, essendo contrari alle correnti prevalenti, l'affidabilità della previsione meteo si riduce. Ma resta fondamentale individuare la rotta una così ingente massa d'aria gelida.

