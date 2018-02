METEO 12-18 Febbraio, clima invernale. PIOGGE ed ancora NEVE a quote basse

METEO DAL 12 AL 18 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il Mediterraneo resta sempre alle prese con una vasta saccatura fredda. Restiamo così nel pieno di uno scenario meteo tipicamente invernale, con spiccata variabilità. Una bassa pressione si allontana verso Grecia e Mar Nero, favorendo un miglioramento. Nel contempo continua ad affluire aria fredda dal Nord Europa.

La dinamicità meteo invernale continuerà anche all'inizio della prossima settimana, con l'arrivo di un nuovo impulso perturbato a carattere freddo dalla Francia, che porrà rapidamente fine alla breve tregua. Già nel corso di lunedì arriveranno quindi precipitazioni prima al Nord e poi sul resto della Penisola.

Ci potrà essere occasione per nuove nevicate a quote basse sul Settentrione, localmente a tratti in pianura su alcune zone del Nord-Est. Maltempo e neve a quote basse anche al Centro-Nord, poiché il sistema perturbato sarà seguito da nuovi apporti d'aria fredda proveniente dal Centro Europa, laddove continua da giorni un clima di gelido inverno.

Questo scenario così invernale tenderà a mutare da metà della prossima settimana, con un generale addolcimento termico. L'anticiclone avanzerà verso l'Italia trasportando aria più mite, ma la tregua dal freddo invernale dovrebbe durare non più di qualche giorno con una nuova perturbazione in arrivo entro il weekend.

METEO LUNEDI' 12 FEBBRAIO, PIOGGE E NEVE PER NUOVA PERTURBAZIONE

Assisteremo ad un nuovo guasto meteo per l'ingresso dell'ennesima perturbazione coadiuvata da ulteriori masse d'aria fredda in discesa dal Nord Europa. Già dalla prima parte del giorno il meteo peggiorerà prima su parte del Nord e poi anche al Centro-Sud, per l'approfondimento di un minimo di pressione tra Alto Tirreno e Mar Ligure.

Il maltempo avrà come target parte del Nord-Est ed il Centro-Sud. Si avranno non solo piogge, ma anche neve a bassa quota che in particolare potrebbe scendere fino a quote localmente pianeggianti tra Basso Veneto ed Emilia, localmente anche sul Friuli. Le temperature torneranno a scendere nei valori massimi, a partire dal Nord.

METEO INSTABILE AL CENTRO-SUD FRA IL 13 ED IL 14 FEBBRAIO

Il fronte freddo scivolerà poi martedì tra le regioni adriatiche ed il Sud, dove insisteranno frequenti precipitazioni. L'entrata dell'aria fredda favorirà in questa fase nevicate a bassa quota anche sulle zone interne del Centro Italia, specie i versanti adriatici, e sul nord della Sardegna, con venti in rotazione dai quadranti settentrionali.

A seguire si aprono spiragli per un miglioramento meteo, con il vortice freddo in spostamento verso levante. Mercoledì l'instabilità si andrà a localizzare tra il medio-basso versante adriatico e lungo il basso versante tirrenico. Attese piogge e rovesci, ma localmente anche qualche nevicata sui rilievi fino a quote collinari.

INSISTE FREDDO DA PIENO INVERNO

L'evoluzione del nuovo vortice vedrà ancora affluire masse d'aria fredde dal Nord Europa che investiranno la Penisola da Nord a Sud. Si avrà quindi ancora clima invernale, propizio a cadute di neve fino a quote relativamente basse. Il freddo non sarà così eccessivo, con temperature non lontane da quelle tipiche del periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Un cambiamento meteo si avrà poi a seguire proprio a metà settimana, per l'espansione dell'anticiclone che porterà una fase più mite con deciso rialzo termico specie al Centro-Sud. Nuove perturbazioni sfioreranno il Nord, con neve sulle Alpi. Piovaschi si avranno sul lato tirrenico. Lo scenario potrebbe poi peggiorare nel weekend, a cui seguire un ritorno di clima da pieno inverno.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina