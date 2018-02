METEO 14-20 Febbraio, PIOGGE. NEVE a bassa quota. Poi cambiamento

METEO DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Un nuovo impulso instabile alimenterà la depressione fredda presente sull'Italia. Atteso quindi meteo ancora pienamente invernale, per ulteriori apporti d'aria artica dal Nord Europa. Le temperature scenderanno sotto le medie stagionali per il dilagare delle correnti fredde, anche se non è attesa alcuna ondata di gelo

Ci potrà essere occasione per spruzzate di neve a quote basse su parte del Centro-Sud. La situazione meteo andrà migliorando da giovedì, quando l'instabilità subirà un ridimensionamento andando a localizzarsi sulle regioni più meridionali, per via dell'allontanamento del vortice di bassa pressione sull'Egeo.

L'anticiclone inizierà a premere da ovest, fin da giovedì, e sarà causa di una generale stabilizzazione delle condizioni meteo, favorendo una tregua dal maltempo invernale. L'alta pressione sarà peraltro responsabile di un generale addolcimento termico. Il clima si mitigherà e le temperature saliranno sopra la media.

Avremo così una tregua e condizioni meteo più tranquille per il resto della settimana, salvo qualche disturbo passeggero più accentuato sull'Arco Alpino. Lo scenario dovrebbe poi bruscamente cambiare nei primi giorni della prossima settimana, quando è atteso il possibile ingresso d'aria gelida da est con nuovo generale peggioramento meteo e brusco ritorno di clima invernale.

METEO MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO, INSTABILE AL CENTRO-SUD, NEVE IN COLLINA

La perturbazione scivolerà lungo il Tirreno, interessando principalmente le regioni del basso versante tirrenico, con fenomeni più intensi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sulle aree interne nevicherà localmente fino in collina. Rovesci sparsi si avranno anche in Sardegna, con neve a partire dai 500 metri.

Qualche precipitazione di passaggio si avrà inizialmente tra coste della Bassa Toscana e Lazio centro-meridionale, con neve a quote molto basse fino a ridosso delle pianure. Deboli nevicate non escluse fino alle porte di Roma, specie sulla zona dei Castelli Romani, e poi sul frusinate. I fenomeni si attenueranno rapidamente già entro la tarda mattinata.

Una certa variabilità riguarderà anche le regioni centrali adriatiche, con locali spruzzate di neve sulle zone interne a quote basse tra Abruzzo e Molise. Il tempo sarà migliore altrove, con ampi spazi soleggiati su tutto il Settentrione. Solo in Liguria nelle primissime ore mattutine avremo nubi più compatte, ma in rapido diradamento.

METEO MIGLIORA DA GIOVEDI' 15, POI ANTICICLONE

Deciso miglioramento meteo, con il vortice freddo in spostamento verso levante e correnti settentrionali ancora fredde sull'Italia. Instabilità si attarderà su medio versante adriatico, Sud e Sicilia Settentrionale con altre nevicate a quote basse, mentre altrove il sole prenderà il sopravvento grazie alla graduale spinta da ovest di un campo d'alta pressione.

TEMPERATURE IN CALO, FREDDO INVERNALE IN ACCENTUAZIONE

Masse d'aria fredde dal Nord Europa investiranno la Penisola da Nord a Sud, richiamate dal vortice in spostamento verso est. Si avrà quindi ancora clima invernale, propizio a cadute di neve fino a quote relativamente basse. Il freddo non sarà così eccessivo, ma le temperature si porteranno comunque sotto la media. Con i maggiori rasserenamenti, si intensificheranno le gelate notturne.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Ulteriore miglioramento, per l'espansione dell'anticiclone che porterà una fase più mite con deciso rialzo termico specie al Centro-Sud. Le temperature saliranno in modo marcato, portandosi sopra la norma. Nuove perturbazioni sfioreranno il Nord, con neve limitata ai settori alpini e blande stratificazioni altrove.

Solo nel corso del weekend lo scenario potrebbe peggiorare al Nord e poi sulle Isole Maggiori, per una perturbazione che indebolirà in parte il campo d'alta pressione. In questo frangente nevicherà solo in montagna sulle Alpi. Successivamente, nei primi giorni della prossima settimana potrebbe approssimarsi una massa d'aria ben più fredda da est, con calo termico brusco a partire dal Nord.

Pubblicato da Mauro Meloni

