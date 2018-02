METEO 17-23 Febbraio: cambi repentini con MALTEMPO e poi più FREDDO - in aggiornamento

METEO DAL 17 AL 23 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone si è affermato sull'Italia ed il gran freddo invernale dei giorni scorsi ha concesso una tregua, con condizioni meteo più miti: l'aria artica ha infatti lasciato il posto a correnti più temperate e umide occidentali, d'origine atlantica. Le temperature sono risalite e saliranno ancora nei valori minimi per portarsi oltre la norma stagionale.

L'anticiclone non sarà però in grado di proteggere l'Italia da nuove incursioni perturbate, tanto che tra oggi e domani la stabilità lascerà spazio ad un peggioramento. Dopo la breve parentesi di bel tempo, torneranno nubi e delle piogge soprattutto al Centro-Nord, per effetto dell'attenuazione dell'anticiclone e del subentrare d'aria più umida.

I venti occidentali trasporteranno una perturbazione, con la formazione di una blanda area di bassa pressione sopratutto nella giornata di domenica sul Centro Italia.

L'evoluzione meteo dovrebbe poi muterà nella prima parte della prossima settimana, quando è atteso il possibile ingresso d'aria più fredda da est con nuovo brusco ritorno di clima invernale a partire dalle regioni adriatiche.

Le nevicate, inizialmente relegate alle aree montuose, tenderanno a scendere di quota per riportarsi a quote collinari. In avvio della prossima settimana si configurerà una nuova fase invernale, con possibilità d'arrivo d'aria più gelida. Da valutare l'entità del nuovo raffreddamento, al momento un'ondata gelida importante riguarderà probabilmente il cuore dell'Europa.

Le ultime previsioni delineano freddo marcato in rotta verso l'Italia, ma sono da confermare.

METEO SABATO 17 FEBBRAIO, RIECCO LE PIOGGE CON CLIMA MITE

La perturbazione inizierà ad entrare nel vivo, con parziale peggioramento su parte dell'Italia. Nella prima parte di sabato avremo nubi via via più compatte sul Settentrione, la Toscana e la Sardegna, con precipitazioni deboli inizialmente relegate su Piemonte, Liguria ed Alta Toscana.

In giornata le piogge si estenderanno alla Val Padana, al resto della Toscana, l'Umbria e parte nord delle Marche.

Rovesci di pioggia nel pomeriggio-sera interesseranno anche le aree interne della Sardegna centro-meridionale. Sul resto del Centro-Sud ed in Sicilia avremo invece meteo generalmente discreto, ma non sempre ovunque soleggiato con banchi di nubi alti e stratiformi in transito che offuscheranno a tratti il sole.

Le temperature faranno registrare degli ulteriori aumenti ovunque nei valori minimi, mentre le massime risaliranno ancora al Centro-Sud. Le nubi e precipitazioni porteranno un calo termico nei valori diurni al Settentrione, specie al Nord-Ovest. In montagna, la neve cadrà debolmente sulle Alpi e Prealpi a partire dagli 800/1000 metri, ma localmente anche a quote più basse verso il Piemonte e la Valle d'Aosta, la Valtellina.

METEO DOMENICA 18, MALTEMPO IN MARCIA AL CENTRO-SUD

Il grosso delle precipitazioni si sposterà più direttamente sulle regioni centrali, ma in generale la perturbazione coinvolgerà maggiormente quasi tutta la Penisola, con precipitazioni diffuse in estensione anche a parte del Sud e la Sicilia.

Un parziale miglioramento è atteso al Nord, principalmente sulle Alpi e le regioni di Nord-Ovest.

Aria più fredda richiamata da est porterà nevicate localmente fino in collina sulla dorsale appenninica emiliana e romagnola. Lungo l'Appennino Centrale la neve cadrà a quote più alte, ma con abbassamento del limite delle nevicate dalla sera.

Le temperature caleranno sul Centro Italia, ma anche tra Campania, Molise e Puglia Settentrionale per via del maltempo, ma anche per l'ingresso di un nuovo flusso di venti dai Balcani.

METEO AVVIO SETTIMANA ANCORA INCERTO E PIU' FREDDO

L'Italia resterà inglobata in un'ampia circolazione depressionaria che porterà spiccata variabilità. Ulteirori correnti fredde dal Nord Europa si faranno sentire sul Nord Italia e sul medio versante adriatico, con temperature in ulteriore calo. Laddove ci saranno precipitazioni, non mancherà occasione per nevicate fino in collina.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel corso della prossima settimana potrebbe approssimarsi una massa d'aria ben più fredda da est, con calo termico brusco al Centro-Nord. Saranno questi gli effetti di un'irruzione gelida dalla Russia verso l'Europa e la cui traiettoria resta ancora incerta.

Bisogna pertanto attendere gli aggiornamenti per capire l'effettivo coinvolgimento e le ripercussioni sull'Italia. Vi abbiamo fatto cenno che alcune previsioni prospettano il passaggio di aria molto fredda fin nel nostro Paese, ma queste necessiteranno di conferma.

