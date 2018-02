METEO 18-24 Febbraio: in aggiornamento. MALTEMPO invernale, NEVE. FREDDO in aumento

METEO DAL 18 AL 24 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Netto cambiamento meteo sull'Italia, per una nuova perturbazione che va ad erodere il campo anticiclonico che si era appena insediato sul Mediterraneo. Il sistema perturbato è trasportato da correnti più temperate e umide occidentali, d'origine atlantica. Le temperature sono risalite, ma presto torneranno a scendere per nuovi apporti d'aria fredda dal Nord Europa.

Il grosso della perturbazione entrerà in scena nel corso di domenica, con la formazione di una blanda depressione tra il Mar Ligure ed il Mar Tirreno. Il meteo peggiorerà nettamente, con precipitazioni in accentuazione. L'evoluzione meteo prenderà poi una piega sempre più invernale nella prima parte della prossima settimana.

Sui mari italiani insisterà infatti una configurazione depressionaria, alimentata da impulsi d'aria fredda richiamati dall'Europa Nord-Orientale. Avremo così nuovo brusco ritorno di clima invernale a partire dalle regioni centro-settentrionali adriatiche e dal Nord Italia. Le nevicate tenderanno a scendere di nuovo a quote basse.

La fase instabile invernale dovrebbe caratterizzare buona parte della settimana, con ancora insistente maltempo specie al Centro-Sud e nevicate copiose sui rilievi. Da valutare la possibilità di un'ulteriore raffreddamento dopo metà settimana, quando un'ondata gelida russo-siberiana potrebbe approssimarsi al nostro Paese. Il grande gelo coinvolgerà probabilmente gran parte del Continente.

METEO DOMENICA 18 FEBBRAIO, MALTEMPO AL CENTRO-SUD ED EMILIA

Le precipitazioni più consistenti si localizzeranno sulle regioni centrali, ma in generale la perturbazione coinvolgerà maggiormente quasi tutta la Penisola. Nonostante un parziale miglioramento, le precipitazioni non mancheranno nemmeno sul Nord Italia, specie tra Basso Veneto ed Emilia con neve lungo la dorsale oltre gli 800 metri.

In giornata il maltempo, che insisterà sul Centro Italia tenderà ad estendersi anche a parte del Sud e alla Sicilia, con precipitazioni più intense lungo la fascia tirrenica e sull'ovest dell'Isola. Aria più fredda richiamata da est porterà nevicate verso sera localmente fino in collina sulla dorsale appenninica emiliana e romagnola.

In Appennino Centrale la neve cadrà a quote più alte, ma con abbassamento del limite delle nevicate dalla sera. Le temperature caleranno nei valori massimi sul Centro Italia, ma anche tra Campania, Molise e Puglia Settentrionale per via del maltempo. Sarà comunque solo l'inizio del ritorno di una fase più vivacemente invernale.

METEO AVVIO SETTIMANA ANCORA INCERTO E PIU' FREDDO

Un'ampia circolazione depressionaria porterà spiccata instabilità sull'Italia. Nuove correnti fredde dal Nord Europa si faranno sentire sul Nord Italia e sul medio versante adriatico, con temperature in ulteriore calo. Nella giornata di lunedì precipitazioni interesseranno soprattutto i versanti adriatici, il Sud e le due Isole Maggiori, mentre prevarrà il bel tempo al Nord.

Il crescente afflusso d'aria più fredda dal Nord Europa riporterà nevicate fino a quote collinari sulla dorsale centro-settentrionale appenninica, specie lungo i versanti adriatici. Martedì l'instabilità insisterà al Centro-Sud, con ancora neve sui rilievi fino a quote localmente collinari sulle Adriatiche. Le temperature caleranno ulteriormente, per venti di Grecale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Guasto meteo ancora più ficcante a metà settimana, quando si intensificherà ulteriormente il vortice ciclonico sulle regioni centro-orientali, con ulteriori impulsi freddi alimentati dal contrasto con aria fredda dal Nord Europa. Dopo metà settimana è attesa un'irruzione gelida dalla Russia verso l'Europa, la cui traiettoria resta ancora incerta con sempre più potenziali effetti anche sulla nostra Penisola.

MODELLI MATEMATICI INCRINI A BURRASCA INVERNALE E GELO IN EUROPA

E' da confermare. Ma il prossimo fine settimana potrebbe avviarsi con condizioni climatiche prettamente invernali, con la possibilità di un severo abbassamento della temperatura sopratutto nel Nord Italia, dove su Trieste potrebbe iniziare a soffiare la Bora, preludio di una fase rigida sul varie regioni.

L'aria fredda si insinuerebbe in una profonda area di Bassa Pressione che potrebbe allocarsi sull'Italia, con la conseguenza di avere maltempo, che laddove la temperatura lo consentirà, sarà accompagnato da nevicate.

