METEO 13-19 Febbraio, fase INVERNALE, più FREDDO. Cambiamento nel weekend

METEO DAL 13 AL 19 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è interessata da condizioni meteo instabili per un nuovo vortice di bassa pressione alimentato da aria fredda dal Nord Europa. La prima parte di settimana si conferma quindi dalle caratteristiche decisamente invernali, con temperature che scenderanno un po' sotto le medie stagionali per il dilagare dell'aria artica.

Il fulcro della depressione tenderà a spostarsi verso le regioni centro-meridionali della Penisola, dove peraltro giungerà un ulteriore impulso perturbato a rinnovare le condizioni di maltempo invernale. Ci potrà essere occasione per nuove nevicate a quote basse non più solo al Nord, ma anche al Centro-Sud, dove giungerà aria più fredda.

La situazione meteo andrà migliorando da giovedì, quando l'instabilità subirà un ridimensionamento andando a localizzarsi sulle regioni più meridionali. Da ovest inizierà a premere l'anticiclone che sarà causa di una generale stabilizzazione delle condizioni meteo, favorendo una tregua dal maltempo invernale.

L'alta pressione sarà peraltro responsabile di un generale addolcimento termico. Il clima si mitigherà e le temperature saliranno sopra la media. Avremo così una tregua e condizioni meteo più tranquille per il resto della settimana, salvo qualche disturbo passeggero più accentuato sull'Arco Alpino.

METEO MARTEDI' 13 FEBBRAIO, PRECIPITAZIONI SOPRATTUTTO AL SUD

Forti piogge coinvolgeranno soprattutto la Sicilia, la Calabria, il Cilento, la Lucania e la Puglia centro-meridionale, dove si concentrerà la parte più attiva del fronte. Oltre alle piogge, avremo anche neve sui monti attorno ai 1000/1200 metri, ma a quote poi un po' più basse nella seconda parte del giorno.

Residue precipitazioni si avranno anche sulle regioni del medio-alto versante adriatico, con la possibilità tra Romagna e Marche di neve a bassissima quota. Variabilità con qualche sporadico fenomeno anche sul resto del Triveneto e sul centro-nord della Sardegna, con neve possibile a quote basse.

Le schiarite saranno invece prevalenti sul resto della Penisola. Verso sera si avvicinerà un secondo impulso perturbato, che porterà a nubi più compatte in Sardegna dove avremo precipitazioni a partire da ovest, anche forti in nottata. Aumento della nuvolosità anche sul Nord-Ovest, con possibili locali precipitazioni sulla Liguria.

METEO META' SETTIMANA INSTABILE AL CENTRO-SUD, POI MIGLIORA

Il nuovo fronte scivolerà mercoledì al Centro-Sud, interessando principalmente le regioni del basso versante tirrenico, con fenomeni più intensi tra Campania e Calabria. Sulle aree interne nevicherà gradualmente fino in collina. Qualche precipitazione di passaggio si avrà inizialmente tra Toscana e Lazio, con neve a quote molto basse, ma con fenomeni in rapida attenuazione.

Successivamente sembrano aprirsi spiragli per un miglioramento meteo, con il vortice freddo in spostamento verso levante e correnti settentrionali ancora fredde sull'Italia. Instabilità si attarderà su medio versante adriatico e Sud, mentre altrove il sole prenderà il sopravvento grazie alla graduale spinta di un campo d'alta pressione da ovest.

CLIMA FREDDO INVERNALE, TEMPERATURE IN CALO

A seguito del nuovo vortice, affluiranno a più riprese masse d'aria fredde dal Nord Europa che investiranno la Penisola da Nord a Sud. Si avrà quindi ancora clima invernale, propizio a cadute di neve fino a quote relativamente basse. Il freddo non sarà così eccessivo, ma le temperature si porteranno comunque sotto la media fino a metà settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Netto miglioramento dopo metà settimana, per l'espansione dell'anticiclone che porterà una fase più mite con deciso rialzo termico specie al Centro-Sud. Nuove perturbazioni sfioreranno il Nord, con neve sulle Alpi. Solo nel corso del weekend lo scenario potrebbe peggiorare al Nord e parte delle regioni centrali, per una perturbazione che indebolirà in parte il campo d'alta pressione.

Pubblicato da Mauro Meloni

