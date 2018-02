METEO 16-22 Febbraio - aggiornamento - flash più mite, ma PEGGIORA nel WEEKEND, segue FREDDO da est

METEO DAL 16 AL 22 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo sarà miglioramento per l'espandersi dell'anticiclone da ovest che trasporta aria più mite. Nel contempo il vortice depressionario freddo, responsabile del maltempo, si allontana verso il Mediterraneo Orientale. Il gran freddo invernale degli ultimi giorni inizia a concedere una tregua

Il clima si va mitigando, con l'aria artica che lascia il posto a correnti più temperate in arrivo da ovest. Avremo così condizioni meteo più miti con temperature in risalita sopra la norma. L'anticiclone non sarà però in grado di proteggere l'Italia da nuove incursioni perturbate, tanto che già nel weekend la stabilità lascerà spazio ad un peggioramento.

Dopo la breve parentesi di bel tempo, nel corso del weekend torneranno nubi e delle piogge soprattutto al Centro-Nord, per effetto dell'attenuazione dell'anticiclone e del subentrare d'aria più umida. Il freddo invernale, come detto, concederà una tregua e pertanto le nevicate saranno relegate alle aree montuose.

L'evoluzione meteo dovrebbe poi mutare nella prima parte della prossima settimana, quando è atteso il possibile ingresso d'aria più fredda da est con nuovo brusco ritorno di clima invernale a partire dalle regioni adriatiche. Potrebbe così avviarsi una nuova fase invernale, con possibilità d'arrivo d'aria più gelida a seguire nel corso della terza decade del mese.

METEO VENERDI' 16 FEBBRAIO, BEL TEMPO CON PRIMI CENNI DI CAMBIAMENTO

Condizioni di generale stabilità venerdì, per l'ulteriore espansione dell'anticiclone che porterà una fase più mite con deciso rialzo termico specie al Centro-Sud. Prime infiltrazioni d'aria umida inizieranno a farsi sentire su parte dei versanti occidentali della Penisola, con nubi in aumento su Sardegna e regioni di Nord-Ovest.

La nuvolosità tenderà a divenire sempre più compatte tra Liguria ed Alta Toscana, con possibilità di pioviggini dalla sera soprattutto sulla Riviera Ligure. Qualche nevicata si avrà sulle Alpi Occidentali, ma solo a quote elevate in genere non al di sotto dei 1500 metri. Sulle restanti aree d'Italia avremo meteo soleggiato, o al più stratificazioni innocue.

TEMPERATURE MASSIME STIMATE PER OGGI NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Cagliari, Sanluri 16°C

Carbonia, Iglesias, Olbia, Oristano, Sassari, Tortolì, Trapani, Villacidro 15°C

Agrigento, Benevento, Caserta, Catania, Napoli, Nuoro, Palermo, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto 13°C

Alessandria, Aosta, Asti, Crotone, Firenze, Foggia, Grosseto, Lanusei, Lecce, Messina, Pisa, Reggio di Calabria, Sondrio, Tempio Pausania, Terni, Trento 12°C

Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta, Catanzaro, Cesena, Como, Cosenza, Forlì, Frosinone, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Milano, Modena, Monza, Parma, Pescara, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini, Savona, Trani 11°C

Ancona, Andria, Arezzo, Brescia, Carrara, Chieti, Cremona, Ferrara, Genova, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Novara, Padova, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Rieti, Rovigo, Siena, Torino, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo 10°C

Fermo, L'Aquila, Perugia, Teramo, Treviso, Urbino, Varese, Venezia 9°C

Campobasso, Enna, Pordenone, Trieste, Udine, Verbania, Vibo Valentia 8°C

Biella, Gorizia 7°C

Belluno, Potenza 6°C

Cuneo 5°C

SEGNALIAMO CHE AVREMO UN BRUSCO AUMENTO TERMICO SPECIE IN MONTAGNA

Il freddo affluito negli ultimi giorni sarà spodestato da una massa d'aria decisamente più mite d'origine oceanica. Le temperature saliranno rapidamente, portandosi sopra la norma soprattutto sulle alture e a partire dalle regioni occidentali nei valori massimi. Con i maggiori rasserenamenti, avremo ancora gelate notturne, ma le temperature risaliranno anche nei valori minimi nel weekend.

METEO WEEKEND, STOP BEL TEMPO E TORNANO LE PIOGGE

Un parziale peggioramento interesserà diverse aree dell'Italia nel corso del prossimo fine settimana. Torneranno così le piogge fin da sabato su parte del Settentrione, poi anche tra Toscana, Umbria e Marche. Il clima più mite, dovuto alle correnti occidentali, confinerà le nevicate ai rilievi montuosi, in genere attorno ai 1000/1200 metri sulle Alpi e oltre i 1500 metri sull'Alto Appennino.

Nella giornata di domenica la perturbazione si sposterà più direttamente sulle regioni centrali, con precipitazioni diffuse in estensione anche alle due Isole Maggiori. Un parziale miglioramento è atteso al Nord, principalmente su Triveneto ed Alta Lombardia. Aria più fredda richiamata da est porterà nevicate fino in collina sul Basso Piemonte e sull'Emilia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il campo d'alta pressione subirà un indebolimento e successivamente, nei primi giorni della prossima settimana potrebbe approssimarsi una massa d'aria ben più fredda da est, con calo termico brusco a partire dalle regioni del versante adriatico. Il raffreddamento potrebbe poi accentuarsi nella seconda parte della settimana, a seguito dell'ingresso di masse d'aria più gelide dai Balcani.

Pubblicato da Mauro Meloni

