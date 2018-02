METEO 15-21 Febbraio: repentini cambiamenti, PAUSA INVERNO ma non durerà

METEO DAL 15 AL 21 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

La circolazione depressionaria, ancora alimentata da flussi d'aria artica dal Nord Europa, tende a sfilare verso lo Ionio. Siamo nella fase apice del raffreddamento, con temperature sotto la media ed ulteriori gelate in gran parte del Centro-Nord, fino in pianura. Atteso quindi meteo ancora pienamente invernale, ma da ovest avanza deciso l'anticiclone.

La situazione meteo va quindi migliorando, con residua instabilità giovedì sulle regioni più meridionali, per via dell'allontanamento del vortice di bassa pressione sull'Egeo. L'avanzata dell'anticiclone sarà causa di una generale stabilizzazione delle condizioni meteo, favorendo una tregua dal maltempo invernale.

L'alta pressione sarà peraltro responsabile di un generale addolcimento termico. Il clima si mitigherà e le temperature saliranno ben sopra la media negli ultimi giorni della settimana. Avremo così condizioni meteo più tranquille per il resto della settimana, salvo qualche disturbo passeggero più accentuato al Nord dove dovrebbe giungere una perturbazione nel weekend.

Un cambiamento più eclatante si dovrebbe avere nella prima parte della prossima settimana, quando è atteso il possibile ingresso d'aria gelida da est con nuovo generale peggioramento meteo e brusco ritorno di clima invernale a partire dalle regioni adriatiche. Potrebbe così avviarsi una fase invernale ancora più rigida nella terza decade di febbraio.

METEO MIGLIORA DA GIOVEDI' 15, RESIDUA INSTABILITA' AL SUD

Lo spostamento verso levante del vortice di bassa pressione favorirà un generale miglioramento, ma continueranno ad affluire correnti settentrionali, ancora piuttosto fredde, sull'Italia. Instabilità si attarderà su medio versante adriatico, specie tra Abruzzo e Molise, con precipitazioni a inizio giornata nevose sino a bassa quota.

Residua instabilità è attesa anche tra Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia Settentrionale, con rovesci e nevicate sui rilievi fino a quote collinari. La tendenza è verso un generale miglioramento, mentre altrove il sole prenderà il sopravvento grazie alla graduale spinta da ovest di un campo d'alta pressione. Qualche spruzzata di neve è attesa sulle Alpi di confine.

APICE DEL FREDDO, PRIMA DI UN BRUSCO AUMENTO TERMICO

Le correnti fredde da nord, richiamate dal vortice in spostamento verso est, investiranno ancora l'Italia, portando freddo più marcato sui versanti adriatici, ulteriormente esaltato dai venti sostenuti di Tramontana. Con i maggiori rasserenamenti, avremo gelate notturne. Le temperature saliranno poi rapidamente già venerdì, portandosi sopra la norma in montagna e sulle regioni occidentali.

METEO ANTICICLONICO, MA BEL TEMPO NON DURERA'

Generali condizioni di stabilità venerdì, per l'ulteriore espansione dell'anticiclone che porterà una fase più mite con deciso rialzo termico specie al Centro-Sud. Prime infiltrazioni d'aria umida inizieranno a farsi sentire su parte dei versanti occidentali della Penisola, con nubi in aumento su Sardegna, Liguria e Toscana, dove non mancherà la possibilità di qualche isolata pioviggine.

Saranno questi i primi cenni di un parziale peggioramento che interesserà diverse aree del Centro-Nord nel corso del prossimo fine settimana. Torneranno così le piogge su parte del Settentrione, poi tra Toscana, Umbria e Marche. Il clima più mite, dovuto alle correnti occidentali, confinerà le nevicate ai rilievi montuosi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La perturbazione del weekend, che poi sfilerà verso il Sud avrà l'effetto di indebolire il campo d'alta pressione. Successivamente, nei primi giorni della prossima settimana potrebbe approssimarsi una massa d'aria ben più fredda da est, con calo termico brusco a partire dal Nord e dalle regioni del versante adriatico.

