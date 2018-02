Meteo fra venerdì e sabato, forti piogge all'estremo Sud. Aumenta freddo

Peggioramento meteo su parte delle regioni del Sud per il formarsi di una nuova area di bassa pressione. La perturbazione associata porterà piogge e temporali prima in Sicilia, poi in Calabria con fenomeni localmente temporaleschi che risulteranno più intensi lungo i settori jonici.

Il carico di piogge e temporali risalirà poi fin sul Salento nel weekend, ma con tendenza a miglioramento. Ci sarà spiccata variabilità sul resto della Penisola, con nevicate lungo la dorsale appenninica anche a quote collinari. Neve a bassa quota in Emilia e localmente in pianura anche sul Basso Piemonte

Il freddo che coinvolge l'Italia non è così intenso come quello che continua ad agire su un'ampia parte dell'Europa, ma nel fine settimana le condizioni meteo diverranno più invernali anche al Centro-Sud. Il richiamo freddo dai Balcani favorirà un nuovo calo termico soprattutto lungo le regioni Adriatiche.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina