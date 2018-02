Aggiornamento METEO, confermata NEVE copiosa in alcune zone del Nord

Dopo un gennaio "pro Alpi", ovviamente in termini di copiose nevicate, l'attuale scenario meteo è propizio alla caduta della neve fin sul piano.

Ovviamente stiamo parlando del Nord Italia, ovviamente stiamo parlando di aree geografiche che per le particolari condizioni micro climatiche non si fanno mai mancare le bianche sorprese invernali.

La mappa che stiamo per proporvi ci dà un'idea della quantità di neve che potrebbe cadere nell'arco delle 24 ore (dalle ore 06 del 6 alla stessa ora del 7 febbraio), in effetti abbiamo la conferma che sul Piemonte sudoccidentale, nell'entroterra ligure e sui settori occidentali dell'Emilia effettivamente potrebbe nevicare a bassissima quota, o addirittura sin sul piano.

In pole position, come sempre, cuneese e astigiano laddove gli accumuli al suolo dovrebbero risultare più consistenti. Anche il versante padano della Liguria riceverà i medesimi quantitativi, qui a quote decisamente collinari.

Sull'Emilia occidentale nevicherà meno, ma nevicherà. Così come nevicherà su tutto l'arco alpino, con insistenza anche sui rilievi del Friuli Venezia Giulia.

Pubblicato da Ivan Gaddari

