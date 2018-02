METEO 6-12 Febbraio, NEVE a bassa quota, FREDDO. Insistente MALTEMPO

[ Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 6 AL 12 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo la lunga assenza, l'inverno consolida la sua presenza sull'Italia in questa nuova settimana. L'alta pressione è infatti ben distante dall'Italia, defilata sull'Atlantico ed in espansione sulla Scandinavia. Masse d'aria artiche scendono sull'Europa Centro-Occidentale, coinvolgendo molte nazioni fino alla Penisola Iberica.

L'Italia risulta in parte coinvolta dall'azione artica, ma soprattutto questo flusso freddo alimenta l'azione di un nuovo vortice depressionario che, dalle Baleari, avanza verso le nostre regioni portando quindi condizioni di maltempo invernale. Il freddo persisterà principalmente al Nord, dove ci potrà essere occasione per nevicate fino a quote localmente basse.

Avremo quindi uno scenario tipicamente invernale, ma in generale il maltempo sarà importante con fenomeni intensi sulle regioni centro-meridionali tirreniche ed il Sud Italia. Le regioni settentrionali saranno maggiormente coinvolte dal flusso freddo e per questo motivo la neve cadrà a bassissima quota, localmente in pianura tra l'entroterra ligure ed il medio-basso Piemonte.

Nella seconda parte della settimana un nuovo maggiore afflusso freddo coinvolgerà l'intera Penisola, con nuovi impulsi freddi che porteranno maltempo soprattutto sul Centro-Sud. Le temperature caleranno quindi di nuovo su tutto il Centro-Sud, con neve in Appennino anche a quote relativamente basse.

METEO MARTEDI' 6 FEBBRAIO, AVANZA PERTURBAZIONE SULL'ITALIA

Il vortice depressionario, dapprima posizionato sulle Baleari, progredirà verso levante e con esso la perturbazione associata. Il maltempo conquisterà gran parte della Penisola a partire dal Centro Italia. Avremo precipitazioni anche copiose e temporali intensi soprattutto lungo il medio versante tirrenico e successivamente anche il nord della Campania.

Rovesci sparsi si avranno anche in Sardegna, mentre forti temporali sono attesi giungere sull'ovest della Sicilia. Sarà ancora in attesa il resto del Sud Italia, anche se non mancherà qualche precipitazione sulla fascia jonica. Le correnti si disporranno da scirocco e le temperature saliranno di qualche grado, specie nei valori minimi.

PIENO INVERNO AL NORD, NEVE LOCALMENTE IN PIANURA*

Considerando le basse temperature, la neve potrà spingersi a tratti fino in pianura sulla Liguria interna ed alcuni settori del Piemonte, specie le aree meridionali ed il cuneese dove ci attendiamo accumuli importanti. Sul resto del Nord la neve cadrà a bassa quota, localmente sul fondovalle fino a livelli collinari anche sulla fascia settentrionale appenninica.

METEO SETTIMANA, MIGLIORA GIOVEDI' POI ALTRE PIOGGE E NEVICATE

Meteo compromesso anche mercoledì, quando le precipitazioni più copiose tenderanno a coinvolgere il Nord-Est, le regioni centro-meridionali tirreniche e le due Isole Maggiori. Primi cenni di miglioramento al Nord, in vista di una giornata di giovedì migliore con variabilità caratterizza da qualche locale pioggia, più significativa tra Basso Tirreno e Sicilia.

Non ci sarà però alcuna tregua, in quanto un successivo affondo freddo perturbato potrebbe coinvolgere l'Italia fra venerdì ed il weekend, con particolare riferimento a regioni centrali adriatiche e Sud. L'evoluzione resta comunque incerta e soggetta a cambiamenti, in quanto legata all'esatta traiettoria del vortice depressionario che potrebbe subire variazioni.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'aria fredda, dapprima relegata appena ad ovest della Penisola, invaderà di nuovo l'intero Stivale dilagando fino al Meridione. Le nevicate in Appennino cadranno quindi a quote più basse e questa fase da pieno inverno si protrarrà incontrastata per gli ultimi giorni della settimana, sebbene senza freddo troppo intenso.

