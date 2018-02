METEO 7-13 Febbraio, FREDDO invernale con MALTEMPO, piogge e neve

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 7 AL 13 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il bacino centro-occidentale del Mediterraneo resta alle prese con meteo invernale per una vasta circolazione depressionaria a carattere freddo, alimentata da un fiume d'aria artica in scorrimento dalla Scandinavia verso la Spagna. L'Italia risulta solo marginalmente coinvolta dall'azione artica e risente più direttamente del maltempo associato alla lenta evoluzione del vortice di bassa pressione.

Il freddo tende a persistere principalmente al Nord, dove continuerà a nevicare a quote localmente basse specie in alcune aree fra Liguria, Piemonte ed ovest Emilia. Siamo quindi nel pieno di uno scenario tipicamente invernale, anche se le regioni centrali e soprattutto quelle meridionali risentono del richiamo d'aria più umida e temperata

In generale il maltempo sarà importante con fenomeni intensi sulle regioni centro-meridionali tirreniche. Da giovedì le condizioni meteo perturbate allenteranno un po' la morsa, ma il contesto resterà di spiccata variabilità. Negli ultimi giorni della settimana un nuovo maggiore afflusso freddo coinvolgerà l'intera Penisola.

Nuovi impulsi freddi porteranno a tratti maltempo soprattutto sul Centro-Sud. Le temperature caleranno nuovamente, per il richiamo di correnti più fredde dal Nord Europa e poi dai Balcani, con neve in Appennino anche a quote relativamente basse. Un miglioramento potrebbe aversi all'inizio della prossima settimana, con anche una parziale attenuazione del freddo invernale.

METEO MERCOLEDI' 7 FEBBRAIO 2018, INSISTE MALTEMPO

L'area di bassa pressione si porterà sul cuore dell'Italia, verso le regioni centrali, ed avremo così l'apice dell'ondata perturbata. Avremo precipitazioni anche copiose sulle regioni centro-meridionali e temporali intensi soprattutto tra Campania ed Alta Calabria tirrenica, ma anche localmente tra il Lazio e la Bassa Toscana.

Acquazzoni si avranno anche sulle Isole Maggiori, mentre invece sul Nord Italia inizierà a migliorare a partire dal Nord-Ovest, dopo residui fenomeni nella prima parte del giorno ancora nevosi localmente a bassa quota. Precipitazioni insisteranno invece sulle regioni di Nord-Est, specie tra Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Friuli.

METEO INVERNALE, CON ULTERIORI NEVICATE SUI RILIEVI

Cesseranno le nevicate al Nord-Ovest, data l'attenuazione dei fenomeni ed il miglioramento. Sul resto del Nord la neve cadrà fino in collina attorno ai 400/600 metri anche sulla fascia settentrionale appenninica, a tratti più in basso su alcune vallate del Triveneto. Neve a quote più alte in Appennino Centrale e Sardegna oltre gli 800/1000 metri, mentre al Sud nevicherà oltre i 1200 metri.

METEO SECONDA PARTE DI SETTIMANA, ALTRE PIOGGE E NEVE CON PIU' FREDDO

La giornata di giovedì sarà nel complesso migliore con variabilità caratterizza da qualche locale pioggia, più significativa tra Basso Tirreno e Sicilia. Qualche pioggia non mancherà anche tra Nord-Est e Liguria, ma in forma sporadica. Non avremo alcuna tregua, in quanto un successivo affondo freddo perturbato potrebbe coinvolgere in parte l'Italia a partire da venerdì.

Il peggioramento potrebbe risultare più evidente al Centro-Sud, dove peraltro tornerebbe ad aumentare il freddo per correnti in rotazione dai quadranti settentrionali che richiameranno aria più fredda dai Balcani nel weekend. L'evoluzione resta comunque incerta e soggetta a cambiamenti, ma l'instabilità potrebbe coinvolgere maggiormente Adriatiche e Sud con nevicate fino in collina.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Fase decisamente invernale per il weekend sull'intero Stivale, sebbene senza freddo troppo intenso. Lo scenario meteo potrebbe poi migliorare all'inizio della nuova settimana, quando proverà a far capolino l'anticiclone da ovest. L'Italia resterebbe comunque lambita da ulteriori impulsi freddi in rotta verso i Balcani.

