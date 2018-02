METEO 9-15 Febbraio, FREDDO si accentua nel weekend. Altre PIOGGE E NEVE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DALL'8 AL 14 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Si sono attenuate le condizioni di maltempo sull'Italia, con il meteo che è parzialmente migliorato. Restiamo però nel pieno di uno scenario tipicamente invernale, destinato a rinvigorirsi per l'apporto di ulteriori impulsi freddi d'origine artica in seno alla saccatura fredda che insiste sul Mediterraneo Centrale.

Il contesto resterà di spiccata variabilità e un nuovo vortice di bassa pressione tenderà a formarsi sui mari più meridionali, con meteo in peggioramento fra venerdì all'estremo Sud. Questa depressione andrà a richiamare un nuovo maggiore afflusso freddo che coinvolgerà l'intera Penisola, portando instabilità anche sulle regioni del Centro Italia.

Il calo termico verrà incentivato da flussi d'aria fredda dai Balcani, con spruzzate di neve in Appennino durante il weekend anche a quote relativamente basse. La dinamicità meteo invernale continuerà anche all'inizio della prossima settimana, con l'arrivo di un nuovo impulso perturbato a carattere freddo dalla Francia.

Fra lunedì e martedì arriveranno quindi precipitazioni prima al Nord e poi sulle regioni centrali. Ci potrà essere occasione per nuove nevicate a quote basse sul Settentrione, ma poi anche sul resto della Penisola poiché l'ennesima perturbato sarà seguita da un nuovo impulso freddo proveniente dal Centro Europa, laddove il clima è da giorni caratterizzato da gelo invernale.

METEO VENERDI' 9 FEBBRAIO 2018, VARIABILITA' MA PEGGIORA AL SUD

Il nuovo vortice depressionario si formerà a ridosso della Sicilia, prima di risalire lentamente verso il Mar Ionio. In giornata ci attendiamo quindi un peggioramento meteo a partire dall'Isola, con precipitazioni che potrebbero risultare intense, anche a carattere temporalesco, sul settore sud-orientale.

Le piogge e i temporali risaliranno poi verso la Calabria meridionale. Sul resto del Sud avremo meteo incerto, con schiarite più ampie in Campania e precipitazioni più probabili sulla Puglia Garganica. Variabilità a tratti anche sul resto d'Italia, con alternanza di schiarite ad annuvolamenti anche compatti.

Precipitazioni sporadiche potranno interessare la Sardegna, la Toscana e l'Alto Lazio, con nevicate sui rilievi al di sopra dei 600/800 metri. Dovrebbero prevalere schiarite anche al Nord, ma con nubi in aumento da ovest. Qualche debole isolata precipitazione nevosa potrà interessare i settori alpini e le aree pedemontane.

METEO WEEKEND, SPICCATA VARIABILITA' E CLIMA PIU' FREDDO

Il vortice di bassa pressione, in lenta evoluzione dal Mar Ionio alla Grecia, tenderà a richiamare correnti più fredde dai Balcani che porteranno ad una nuova diminuzione termica anche al Centro-Sud. Più penalizzate risulteranno le aree del medio versante adriatico, dove è atteso il ritorno di nevicate sui rilievi fino in collina.

Per quanto concerne il Sud, precipitazioni anche intense insisteranno sulla fascia jonica dalla Sicilia al Salento, ma con tendenza a miglioramento a fine giornata. Rovesci locali interesseranno anche la Sardegna e localmente il medio-alto versante tirrenico. Qualche precipitazione si avrà anche al Nord tra Piemonte ed Emilia, con neve a quote basse specie sul cuneese.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Condizioni invernale per il weekend sull'intero Stivale, sebbene senza freddo troppo intenso. Lo scenario meteo non è destinato a migliorare nemmeno all'inizio della nuova settimana, in quanto l'Italia non verrà raggiunta dall'anticiclone, ma resterà nel mirino di ulteriori impulsi freddi in discesa dal Nord Europa.

Già da lunedì è atteso infatti l'ingresso di un nuovo impulso perturbato, con meteo che peggiorerà prima al Nord e poi martedì sulle regioni centrali. Torneranno piogge ed anche la neve, che potrebbe scendere fino a quote ancora basse per effetto di ulteriore aria fredda. La neve potrebbe diffusamente spingersi fino in collina anche sull'Appennino Centrale.

