Meteo sabato 3 febbraio: neve possibile fino in pianura su parte del Nord

L'inverno conquista l'Italia! Si è ormai aperta una nuova fase meteo, ben diversa da quella che ha prevalso a gennaio. La perturbazione attualmente sull'Italia sta infatti favorendo l'afflusso d'aria più fredda dal Nord Europa, con un notevole calo delle temperature e prime imminenti nevicate a bassa quota.

Il maltempo si concentrerà tra le regioni del Nord-Est e quelle centrali, con particolare riferimento alle regioni del versante tirrenico. In merito alla neve, qualche nevicata a bassa quota di passaggio interesserà le pianure del Triveneto tra la notte ed il primissimo mattino.

La neve interesserà più direttamente l'Emilia Romagna, con possibili sconfinamenti a tratti fino in pianura, specie lungo la fascia pedemontana durante i fenomeni più intensi. Nella zona tra Modena e Bologna, anche le città capoluogo potrebbero lievemente imbiancarsi.

Per il resto avremo neve mista a pioggia, o senza accumulo. In giornata le nevicate raggiungeranno localmente le aree collinari anche delle regioni centrali e della Sardegna, con quota in calo attorno ai 500/800 metri. Tra Toscana e Marche si potrebbe avere qualche nevicata a quote più basse a fine giornata.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina