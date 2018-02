Super gelo storico del febbraio 2012: clima glaciale, picchi davvero record

Torniamo indietro di 6 anni per analizzare ancora il febbraio 2012, che ha visto raggiungere punte di gelo davvero eclatante, specie sul Nord Italia. Insomma, il febbraio di ormai 5 anni fa non può essere certo ricordato solo per le nevicate apocalittiche che hanno sepolto varie zone d'Italia (vedi qui l'approfondimento).

Le temperature avvicinarono già fra il 3 ed il 4 febbraio la soglia dei -20°C su qualche località pianeggiante del Piemonte (-19.7°C il picco più basso a Villanova Solaro), ma si scese su valori ancor più bassi nei giorni successivi fino a quasi -24°C, non molto distanti dai picchi raggiunti durante le ondate di gelo storico.

In Lombardia i quasi -18°Cdi Milano Malpensa rappresentarono il record eguagliato rispetto al febbraio 1956. Temperature sottozero anche di giorno si ebbero al Nord, nonostante l'assenza di neve: si ebbero così giornate di ghiaccio.

Laguna di Grado con le lastre di ghiaccio.

Una parte della Laguna di Venezia ghiacciata. Foto di Michele Agostinis

Il Canal Grande di Venezia ghiacciato.

Inoltre, in pochi giorni ampie zone della Laguna veneta, e non solo, risulteranno ricoperte completamente da lastre di ghiaccio, a conferma dell'eccezionalità dell'ondata di freddo, paragonabile a quelle storiche del più lontano passato.

Grande gelo anche su Trieste, esaltato dal vento di Bora con raffiche prossime ai 150 km/h: gli effetti degli spruzzi d'acqua sul molo generavano un impressionante e spettacolare congelamento. Ondata di gelo che sembrava non finire mai, in quanto a persistenza fu davvero eccezionale...

Continua a leggere »

parte 1 di 2 1 2 Succ. »

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina