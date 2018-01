Meteo estremo, l'inverno che non è inverno. Stagione della neve anomala

Siamo nel cuore dell'inverno, in quello che statisticamente dovrebbe essere il periodo più freddo dell'anno. In realtà quest'anno l'andamento è del tutto differente siamo alle prese con un gennaio dal clima molto più mite di dicembre.

La super neve a Cervinia di qualche giorno fa

I giorni della Merla smentiscono il proverbio e saranno persino fra i più tiepidi di un inverno completamente scomparso dalla scena a gennaio. Ma è una situazione destinata a mutare in modo brusco proprio con l'avvio di febbraio.

Gennaio non è stato un mese anticiclonico, nonostante la mitezza. Stiamo parlando di un gennaio con forti anomalie termiche positive, così forti che probabilmente passerà alla storia come uno dei più caldi nella serie statistica di dati dal 1800 ad oggi.

Le Alpi hanno fatto il pieno della neve, specie sui settori più settentrionali, ma non è questo un parametro dal quale si può giudicare positivamente o normale un inverno. Di norma non è l'inverno sulle Alpi la stagione più nevosa, specie sulle Alpi orientali che hanno un minimo di precipitazioni marcato in gennaio.

In Appennino scenari opposti, borgo di Castelluccio di Norcia quasi completamente privo di neve

Pescasseroli, in Abruzzo oltre 1100 metri senza neve. La neve appare sui rilievi più alti.

La fase invernale così anomala delle ultime settimane si riflette molto bene dalla situazione in Appennino, dove la neve è decisamente meno consistente e soprattutto mediamente relegata a quote dai 1500 metri in su, salvo eccezioni. Le precipitazioni cadute di recente sono state scarse, il caldo ha fatto il resto.

