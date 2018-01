Meteo Italia: aria mite sull'Italia, ma al Nord-Ovest NEVE a bassa quota

Seconda perturbazione atlantica di gennaio, e nonostante l'Italia e buona parte d'Europa sia interessata da aria assai mite, su una parte del Nord-Ovest è giunta la neve a bassa quota.

Si tratta di quella zona compresa tra il basso cuneese e l'entroterra savonese non certo nuova a questi exploit pur in presenza di un contesto generale mite. In effetti stando alla stima delle temperature in quota, in questa zona è giunta l'isoterma 0 gradi a circa 1400 metri di quota, sufficiente, sfruttando il cuscino freddo, a far nevicare localmente fin nel fondovalle delle valli Tanaro e Bormida. La webcam mostra la cittadina di Ceva, a circa 400 metri di quota, imbiancata.

Riguardo le precipitazioni la perturbazione ha colpito pesantemente Genova, dove dalla serata sono caduti 60/70 mm di pioggia con tracollo termico a causa dell'insorgere della tramontana scura (vento da nord in situazioni cicloniche). Sul capoluogo ligure si è passati da 13°C a 7°C nel giro di poche ore. Piogge piuttosto abbondanti anche tra Piemonte e Lombardia occidentale. Sono circa 30 i mm di pioggia caduti a Torino. Pioggia più debole a Milano in un contesto climatico mite che vede temperature attorno ai 7°C.

Il resto d'Italia è alle prese con aria assai mite e con effetti assai modesti della perturbazione. Qualche addensamento nuvoloso interessa la Toscana e il Nord-Est, qualche sporadica pioggia la Sardegna, ma le zone soleggiate sono in maggioranza.

Gennaio si conferma finora molto mite, con anomalie delle temperature rispetto alle medie trentennali che vanno dai circa +1.5°C della Sicilia e della zona alpina ai circa +4°C della pianura Padano-Veneta.

Pubblicato da Redazione Mtg

