Troppa isteria nel guardare le mappe METEO modelli matematici

Perché... perché ogni inverno è la stessa storia? Ci si azzanna perché questo o quell'altro modello matematico non ha messo le condizioni meteo che vogliamo.

Ma ancora, leggiamo nei social network coloro che attribuiscono ai meteorologi, e siti meteo, l'evoluzione meteo.

Inoltre, che i meteorologi non dovrebbero consultare i modelli matematici di previsione perché sono inutili, che dovremmo conoscere il tempo che farà senza consultarli.

La meteorologia non è stregoneria, non è magia, ma una scienza non esatta, soggetta ad errori, e per elaborare le previsioni meteo sono indispensabili i modelli matematici, ma la previsione non deve variare ad ogni corsa, ad ogni emissione modellistica.

LINK SUGGERITI PER CHI VOLESSE CONOSCERE LE PREVISIONI METEO PI' AGGIORNATE

- Meteo sino a 7 giorni, fase mite, ma con insidie. Poi cambia verso il freddo

- I rischi di freddo in Italia, a Febbraio avremo un cambiamento del tempo che potrebbe essere rilevante

Ancor peggio quando invece promettono e non mantengono! Allora sì che scatta l'isteria collettiva... allora si che partono gli insulti. Verso chi? Purtroppo non soltanto verso le mappe.

Per altro, mappe e meteorologi usano la scienza per fare proiezioni meteo.

Spesso partono offese anche verso coloro che giornalmente ci mettono la faccia, che giornalmente provano a proporvi analisi che possa risultare affidabili pur consci delle "normali" difficoltà quando si affrontano sistemi complessi come quello atmosferico.

Ed allora consentiteci di non capire... di non capire perché ci si deve rovinare il fegato, avvelenare il sangue. E consentiteci anche un'altra considerazione, che evidentemente se si ha il tempo per stare là, davanti a un pc o smartphome, nel criticare questo e quello forse non si ha di meglio di fare. O forse non si ha quella serenità d'animo che consenta di leggere ed osservare tutto con distacco.

Un giusto distacco è necessario, perché le previsioni meteo, la consultazione dei modelli matematici sono una cosa seria, un prodotto di alto livello scientifico, frutto dei progressi della tecnologia e dello studio di migliaia e migliaia di scienziati.

Direte voi, perché allora guardare le mappe? Beh, perché al di là del lavoro dei meteorologi è innegabile un fatto: la meteorologia cattura l'attenzione di tutti, chi più chi meno.

Da qualche tempo osserviamo sempre più articoli da titoli del tutto fuorvianti, anche di quella stampa on line e cartacea che ha una reputazione elevata, di grande serietà, che annuncia la fine del Mondo, che ogni evento meteo anche normale, è la cronaca di un'emergenza meteo.

Ma torniamo all'appassionato che consulta i modelli matematici, magari solo d'inverno.

Volete mettere l'emozione quando d'inverno cade la neve? E volete mettere l'emozione che si prova nel vedere, d'improvviso, le mappe di previsione colorarsi d'azzurro?

Se le si guardasse con questo spirito, consci del fatto che trattasi di una delle tante strade ipotizzabili - soprattutto se nel lungo termine - siamo sicuri che le polemiche e tutto quell'astio che vi gravita attorno cesserebbero.

Ma in fondo noi siamo anche questo, sono le emozioni che spesso governano in noi e non si potrebbe essere italiani se non ci si accalorasse anche per una semplice, banale previsione meteo...

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24 ore su 24, a cura dello Staff

Pubblicato da Redazione Mtg

Inizio Pagina