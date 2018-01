METEO sino 7 febbraio, FREDDO, PIOGGE e NEVE. Torna il VERO INVERNO

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 1° AL 7 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il mese di gennaio si è concluso in linea con l'andamento meteo riscontrato nelle ultime settimane, ovvero con temperature ampiamente sopra la norma. Ora lo scenario è in rapido mutamento con il dominio anticiclonico in deterioramento a partire dal Nord Italia, sotto gli effetti del progressivo affondo di una saccatura in discesa dall'Europa Settentrionale.

La svolta meteo coincide con l'inizio di febbraio, quando il fronte perturbato tende a coinvolgere prima il Nord e poi le regioni centrali con le prime consistente piogge. A seguire ci attendiamo una fase perturbata ficcante di stampo invernale, in quanto il fronte perturbato sarà coadiuvato da aria più fredda in discesa dal Nord Europa.

Il maltempo andrebbe a coinvolgere un po' tutte le regioni della Penisola, tranne parte del Nord-Ovest che dovrebbe rimanere ai margini. Ci sarà poi soprattutto un calo termico nel weekend e un rinforzo delle correnti settentrionali. La neve cadrà quindi prima sulle Alpi e poi anche in Appennino, a quote anche inferiori ai 1000 metri.

La situazione meteo appare destinata a divenire ancor più invernale nei primi giorni della prossima settimana, con ulteriori impulsi perturbati alimentati da correnti fredde artiche. Le precipitazioni si concentreranno al Centro-Sud e ci potrà essere occasione per nevicate fino a quote basse. Lo scenario sarà insomma da pieno inverno, con un'ondata di freddo abbastanza rilevante.

METEO GIOVEDI' 1° FEBBRAIO, ARRIVA PERTURBAZIONE

Il sistema perturbato entrerà in azione con precipitazioni soprattutto al Nord-Est e sulla Toscana. I fenomeni saranno più intensi su Friuli, Alto Veneto e Toscana Settentrionale. Attesa neve sulle Alpi a partire dagli 800/1000 metri. Resterà più ai margini il Nord-Ovest, salvo piogge su Levante Ligure e la Lombardia centro-orientale.

Entro sera la perturbazione si estenderà anche ad Umbria, Lazio, Sardegna e Campania settentrionale con prime precipitazioni a carattere sparso. Il tempo sarà generalmente asciutto sulle regioni adriatiche, dalla Romagna fino alla Puglia, tutto il Sud e la Sicilia. Le temperature registreranno le prime flessioni su parte del Nord e Toscana, ma si manterranno ancora molto miti.

METEO VENERDI' 2 FEBBRAIO, MALTEMPO IN MARCIA SULLA PENISOLA

Le precipitazioni più significative si andranno a concentrare sul Nord-Est e sulle regioni tirreniche, con fenomeni che risulteranno più intensi tra Basso Lazio e Campania, specie a ridosso dei rilievi. Meteo in miglioramento al Nord-Ovest. Altrove variabilità, con tendenza a peggioramento sulle regioni del Sud a partire dal basso versante tirrenico.

RITORNA METEO INVERNALE, CALO TERMICO E NEVE SUI RILIEVI

Le temperature inizieranno a calare sul Nord Italia e poi sulle regioni centrali a partire da venerdì. L'aria fredda dilagherà poi nel corso del weekend all'intera Penisola, con clima che diverrà ben più consono all'inverno. Il raffreddamento sarà esaltato da ventilazione sostenuta in rotazione dai quadranti settentrionali.

Tornerà a cadere la neve inizialmente sulle Alpi anche attorno ai 700/800 metri, ma temporaneamente a quote basse all'arrivo d'aria più fredda. Neve in Appennino prima a quote medio-alte, poi attorno ai 1000 metri a partire dalla dorsale settentrionale nel corso di venerdì. La neve scenderà di quota, localmente fino in collina, nel weekend sul Centro-Nord Appennino.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Instabilità marcata al Centro-Sud nel corso del weekend. L'aria più fredda riporterà l'inverno alla ribalta, con temperature più consone a quelle tipiche invernali. Una successiva perturbazione, in discesa ancora dal Nord Europa, dovrebbe coinvolgere l'Italia ad inizio della prossima settimana, con freddo in ulteriore accentuazione.

Pubblicato da Mauro Meloni

