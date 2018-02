METEO sino 9 Febbraio: altro FREDDO E PERTURBAZIONI, NEVE a bassa quota

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 3 AL 9 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo è tornato da pieno inverno. Un fronte perturbato è ormai in piena azione sull'Italia, imperniato attorno ad un vortice di bassa pressione che va a richiamare aria più fredda d'estrazione artica dal Nord Europa, con ulteriore calo delle temperature ed un rinforzo dei venti, in rotazione dai quadranti settentrionali. Ci attendiamo una fase perturbata ficcante di stampo invernale.

Il maltempo coinvolgerà in particolare il Nord-Est e le regioni tirreniche, con rovesci di forte intensità. La neve tende a scendere di quota e dopo aver imbiancato le Alpi si attende ora a bassa quota sul Triveneto e soprattutto in Emilia con possibili sconfinamenti fino in pianura. In virtù del generale abbassamento termico, la neve arriverà sabato alle colline anche sul Centro Italia.

La situazione meteo appare destinata a mantenersi ancora pienamente invernale nei primi giorni della prossima settimana, con ulteriori impulsi perturbati alimentati da correnti fredde artiche. Le precipitazioni si concentreranno al Centro-Sud ma ci potrà essere occasione per nevicate fino a quote localmente basse sui rilievi del Centro Italia, localmente anche al Settentrione fino in pianura.

Lo scenario sarà insomma da pieno inverno, ma l'Italia sarà solo appena lambita dal freddo più intenso che si concentrerà sull'Europa Centrale. Le regioni settentrionali saranno più coinvolte dai flussi artici e per questo motivo la neve cadrà a bassissima quota, mentre viceversa il Meridione si troverà esposto al richiamo di correnti più miti, ma sempre in un contesto perturbato.

METEO SABATO 3 FEBBRAIO, NEVICATE FIN VERSO LE PIANURE AL NORD-EST

Un vortice depressionario a carattere freddo si porterà dall'Alto Tirreno all'Adriatico Centro-Settentrionale, portando così maltempo più accentuato in avvio di giornata tra il Centro Italia ed il Nord-Est. L'entrata di aria fredda favorirà nevicate a quote molto basse e localmente fino in pianura tra Basso Veneto e parte dell'Emilia, specie tra modenese e bolognese.

Precipitazioni colpiranno ancora tutta l'area del versante tirrenico, dalla Toscana fino alla Calabria e più intensi tra Lazio e Campania. Rovesci anche sulle Isole Maggiori, mentre i fenomeni saranno più sporadici lungo i settori costieri adriatici dall'Abruzzo alla Puglia e lungo l'area jonica. In serata tende a migliorare, con fenomeni più frequenti sui settori centrali adriatici e al Sud.

METEO INVERNALE, CALO TERMICO E NEVE A QUOTE BASSE

Abbiamo evidenziato la possibile neve attesa sabato su alcune aree di pianura del Nord-Est, o comunque è attesa pioggia mista a neve. L'aria fredda dilagherà poi nel corso del weekend all'intera Penisola, con clima che diverrà ben più consono all'inverno. La neve raggiungerà localmente le aree di bassa collina sul Centro Italia, specie tra la Toscana interne ed il nord delle Marche.

METEO DOMENICA 4 FEBBRAIO, PARZIALE TREGUA E FREDDO INVERNALE

Avremo una giornata più discreta, in un contesto di variabilità con precipitazioni più probabili inizialmente al Sud lungo la fascia del basso versante tirrenico. Le temperature, dopo essere calate al Centro-Nord, scenderanno anche al Sud. Verso fine giornata un nuovo aumento delle nubi si avrà tra Liguria e Sardegna, poi al Nord con prime precipitazioni anche nevose a quote localmente basse.

METEO SETTIMANA, FREDDO E MALTEMPO CON ALTRA NEVE A BASSA QUOTA

Dopo il passaggio del vortice freddo del weekend, l'Italia sarà ancora esposta all'azione d'aria artica in avvio di nuova settimana. Un nuovo vortice depressionario si muoverà da ovest con annesso un sistema perturbato, che porterà precipitazioni a partire dalle aree tirreniche e del Nord Italia. Viste le basse temperature, al Nord-Ovest la neve potrebbe spingersi fino in pianura.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nuova settimana con temperature più consone a quelle tipiche invernali. Attendiamo conferme sulle eventuali ulteriori nevicate fino in pianura al Nord, dove comunque è atteso freddo persistente. Le precipitazioni saranno più frequenti ed intense al Centro-Sud, con neve ancora a quote localmente basse sul Centro Italia, ma con clima che sarà meno rigido rispetto al Settentrione.

