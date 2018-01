METEO sino 5 febbraio, ANTICICLONE stop perché arriva un netto CAMBIAMENTO

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 30 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo è stabile sull'intera Penisola, grazie all'anticiclone in grande spolvero. L'alta pressione mostra la massima forza, con temperature particolarmente miti per il periodo. Insomma, i giorni della Merla risultano con clima quasi primaverile, a dispetto della tradizione che li vuole come i più freddi dell'inverno. Il sole non è presente ovunque, ci sono e ci saranno anche le nebbie al Nord.

Siamo in una fase tutt'altro che invernale ed il mese di gennaio si andrà a concludere in linea con l'andamento riscontrato nelle ultime settimane, ovvero con temperature ampiamente sopra la norma. Un brusco cambiamento dovrebbe aversi già da metà settimana e quindi con l'inizio di febbraio, quando l'anticiclone inizierà ad indebolirsi.

Primi cenni di peggioramento si avranno già dall'ultimo giorno di gennaio con ritorno di qualche debole pioggia in Liguria e sulle Tirreniche per l'aria umida che andrà a precedere l'approssimarsi di una perturbazione. A seguire ci attendiamo un peggioramento meteo più ficcante di stampo invernale nei primi giorni di febbraio.

L'Italia verrà interessata da una perturbazione seguita da aria più fredda in discesa dal Nord Europa, con fase di maltempo che coinvolgerebbe un po' tutte le regioni tranne parte del Nord-Ovest. Ci sarà poi soprattutto un calo termico e un rinforzo del vento. La situazione meteo migliorerà nel corso del weekend fra il 3 ed il 4 febbraio, poi potrebbe arrivare un successivo impulso perturbato freddo.

METEO MARTEDI' 30 GENNAIO, BEL TEMPO E NEBBIE IN VAL PADANA

L'anticiclone garantirà meteo stabile, ma non dovunque soleggiato come spesso accade nei periodi anticiclonici in inverno. L'umidità nei bassi strati ed il ristagno dell'aria favoriranno nubi basse e nebbie sulle vallate e sulle pianure specie nelle ore più fredde. La nebbia in Val Padana localmente persisterà anche in pieno giorno, mantenendo grigiore e con pessima qualità dell'aria.

Nuvolaglia si avrà anche sui litorali tirrenici ed in Liguria, con possibilità di locali isolate pioviggini tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Altrove prevarrà il bel tempo soleggiato, soprattutto sulle aree collinari e montuose laddove l'anticiclone porterà clima più anomalo con temperature degne d'inizio primavera.

METEO SENZA INVERNO, CLIMA MITE ANOMALO

Le temperature resteranno ampiamente sopra la norma per questa fase conclusiva di gennaio, specie al Centro-Sud e sulle aree di montagna. Nelle aree più esposte alle nebbie il clima sarà invece più freddo e umido in pieno giorno, quindi soprattutto sull'area pianeggiante padana con temperature massime relativamente basse per la mancanza di radiazione solare.

METEO FINE GENNAIO, PRIMI CENNI DI CAMBIAMENTO CON QUALCHE PIOVASCO

Mitezza persistente nell'ultimo giorno del mese, ma in un contesto sempre meno soleggiato. Un progressivo indebolimento dell'anticiclone porterà maggiori nubi basse sull'area tirrenica in espansione anche alle aree interne. Piogge, seppur deboli, saranno più probabili tra spezzino ed Alta Toscana, ma localmente anche su alcuni settori di Lazio, Campania e Calabria.

La nuvolosità subirà un incremento anche in Val Padana, dove nel contempo le nebbie dovrebbero subire una parziale attenuazione. La parte più avanzata di una perturbazione, in avvicinamento dalla Francia, si addosserà alle Alpi, con prime precipitazioni nevose attese soprattutto sui settori più settentrionali. Sul resto d'Italia prevarranno condizioni meteo in genere soleggiate.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Importanti novità di febbraio quando l'anticiclone lascerà strada al fronte perturbato dal Nord Europa che sarà anche causa di un calo termico piuttosto brusco. Avremo quindi un peggioramento, con ritorno di piogge diffuse e nevicate sui rilievi da nord a sud. L'aria più fredda riporterà l'inverno alla ribalta, con temperature più consone a quelle tipiche invernali.

