METEO sino 4 febbraio, Alta Pressione chiuderà Gennaio, poi più FREDDO

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 29 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

La vecchia circolazione depressionaria, dopo aver lambito l'Italia, è sprofondata sul Nord Africa. Il meteo è in ulteriore miglioramento, grazie all'anticiclone in grande spolvero. L'alta pressione metterà radici sul Mediterraneo Centrale e l'avvio della settimana sarà così caratterizzato da meteo stabile su tutta la Penisola.

Le temperature continueranno a rimanere molto miti per il periodo. Insomma, i giorni della Merla non saranno certo i più freddi dell'inverno, a dispetto della tradizione. Siamo in una fase tutt'altro che invernale ed il mese di gennaio si andrà a concludere in linea con l'andamento riscontrato nelle ultime settimane, ovvero con temperature ampiamente sopra la norma.

Si può persino parlare di assaggio di clima quasi primaverile, anche se non durerà. Un brusco cambiamento dovrebbe aversi già da metà settimana e quindi con l'inizio di febbraio, quando l'anticiclone tenderà a ritirarsi. Primi cenni di peggioramento si avranno già dall'ultimo giorno di gennaio con ritorno di qualche debole pioggia in Liguria e sulle Tirreniche.

A seguire ci attendiamo un peggioramento meteo più ficcante di stampo invernale nei primi giorni di febbraio, per via di una perturbazione seguita da aria più fredda proveniente dal Nord Europa. La situazione meteo migliorerà nel corso del weekend fra il 3 ed il 4 febbraio, poi potrebbe arrivare un successivo impulso perturbato seguito da un più consistente afflusso freddo artico.

METEO LUNEDI' 29 GENNAIO, ANTICICLONE ASSOLUTO PROTAGONISTA

Esordio di settimana con meteo stabile, ma non dovunque soleggiato come spesso accade nei periodi anticiclonici in inverno. L'umidità nei bassi strati ed il ristagno dell'aria favoriranno nubi basse e nebbie sulle vallate e sulle pianure del Centro-Nord, soprattutto nelle ore più fredde e quindi nottetempo e al primo mattino.

La nebbia diverrà protagonista in Val Padana e localmente persisterà anche in pieno giorno, specie lungo il corso del fiume Po. Nuvolaglia si avrà anche sui litorali dell'alto versante tirrenico ed in Liguria, con possibilità di locali pioviggini su quest'ultima. Altrove prevarrà il bel tempo soleggiato con clima mite, soprattutto sulle aree collinari e montuose.

METEO TUTT'ALTRO CHE INVERNALE, CLIMA MITE

Assenza di freddo con temperature ampiamente sopra la norma per questa fase conclusiva di gennaio, specie al Centro-Sud e sulle aree di montagna. Nelle aree più esposte alle nebbie il clima sarà invece più freddo e umido in pieno giorno, quindi soprattutto sull'area pianeggiante padana ci attendiamo scarsa escursione termica fra giorno e notte.

METEO FINE GENNAIO CON FREDDO ASSENTE E PRIMI CENNI DI CAMBIAMENTO

L'Italia resterà con clima sempre mite, sino alla conclusione di gennaio, grazie alla persistente dell'anticiclone d'origine atlantica. I giorni della Merla, quelli che tradizionalmente dovrebbero rappresentare il periodo più rigido dell'anno, vedranno così mitezza e meteo stabile, ma non sempre soleggiato.

Nuvolaglia sarà presente soprattutto sui settori tirrenici e Liguria, ma con scarsa probabilità di fenomeni, salvo pioviggini in Liguria. Nebbie ancora più fitte e diffuse si avranno in Val Padana. Già dal 31 gennaio assisteremo ad un inizio di deterioramento delle condizioni di bel tempo per via del cedimento dell'anticiclone, con qualche piovasco su aree tirreniche e prime nevicate sulle Alpi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Novità importanti si avranno con l'inizio di febbraio quando l'anticiclone dovrebbe cedere spazio ad un fronte perturbato in discesa dal Nord Europa che sarà anche causa di un calo termico piuttosto brusco che riporterà l'inverno alla ribalta. Dopo il raffreddamento, ci sarà un temporaneo miglioramento con relativo rialzo termico nel corso del weekend del 3-4 febbraio.

