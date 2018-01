METEO sino 3 febbraio, ANTICICLONE e quasi primavera. Avvio febbraio SVOLTA

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 28 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo il parziale interessamento delle regioni di Nord-Ovest, la parte più attiva della perturbazione non è riuscita a coinvolgere il resto della Penisola, in quanto ostacolata nella sua avanzata verso levante dall'anticiclone. Il vortice depressionario tende così ad isolarsi ed a sprofondare dalle Baleari al Nord-Africa.

Il meteo è quindi in deciso miglioramento per il ritorno dell'anticiclone e l'allontanamento della depressione. Il dominio dell'alta pressione tornerà assolutamente prevalente nei primi giorni della settimana, coincidenti con gli ultimi di gennaio. Insomma, i giorni della Merla non saranno certo i più freddi dell'inverno, a dispetto della tradizione.

Siamo in una fase tutt'altro che invernale ed il mese di gennaio si andrà a concludere in linea con l'andamento riscontrato nelle ultime settimane, ovvero con temperature ampiamente sopra la norma tanto da poter persino parlare di assaggio di primavera. Un brusco cambiamento dovrebbe aversi a partire da inizio febbraio.

Qualche primo timido cenno di cambiamento si avrà già dall'ultimo giorno di gennaio con ritorno di qualche debole pioggia in Liguria e sulle Tirreniche, oltre a nevicate sulle Alpi. A seguire ci attendiamo un peggioramento meteo più ficcante di stampo invernale nei primi giorni di febbraio, per via di una perturbazione seguita da aria più fredda.

METEO DOMENICA 28 GENNAIO, ULTERIORE MIGLIORAMENTO CON BEL TEMPO

L'anticiclone in rinforzo garantirà tempo generalmente asciutto un po' ovunque, ma non dovunque soleggiato. Annuvolamenti a tratti consistenti insisteranno tra Isole Maggiori, Sud Italia e regioni centrali adriatiche. Qualche residua debole pioggia non è del tutto esclusa sui settori orientali e meridionali della Sardegna.

Qualche goccia di pioggia a carattere isolato si avrà anche lungo le coste adriatiche dall'Abruzzo alla Puglia per effetto di infiltrazioni d'aria più umida da est. Altrove ci sarà invece assenza di fenomeni e prevalenti soleggiati. Attenzione al ritorno di nubi basse e nebbie basse in Val Padana, localmente persistenti anche di giorni lungo il corso del fiume Po.

METEO TUTT'ALTRO CHE INVERNALE, ANZI QUASI PRIMAVERILE

Clima mite con temperature ampiamente sopra la norma, specie al Centro-Sud per effetto anche di venti ancora inizialmente sciroccali. Sino alla fine di gennaio l'Italia resterà con clima sempre mite grazie al rinforzo dell'anticiclone d'origine atlantica, con tepore più accentuato sulle aree di montagna e collinari.

METEO FINE GENNAIO CON L'ALTA PRESSIONE PROTAGONISTA

Niente freddo per i giorni della Merla, quelli che tradizionalmente dovrebbero rappresentare il periodo più rigido dell'anno. Avremo quindi mitezza e meteo stabile, ma non sempre soleggiato. Nuvolaglia sarà presente soprattutto sui settori tirrenici e Liguria, ma con scarsa probabilità di fenomeni, salvo pioviggini in Liguria. Nebbie ancora più fitte e diffuse si avranno in Val Padana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Già dal 31 gennaio assisteremo ad un deterioramento delle condizioni di bel tempo e ad un cedimento dell'anticiclone, in attesa di novità importanti con l'inizio di febbraio quando l'anticiclone dovrebbe cedere spazio ad un fronte perturbato in discesa dal Nord Europa che sarà anche causa di un calo termico piuttosto brusco che riporterà l'inverno.

Pubblicato da Mauro Meloni

