Super nevicate sul Nord Italia, il grande evento di fine gennaio del 2006

Gennaio di quest'anno è straordinariamente mite e tutt'altro che invernale. Allora non resta che rievocare un episodio nevoso particolarmente importante risalente a 12 anni fa, quando oltre 30/40 centimetri di neve caddero su gran parte della pianura lombarda e la parte est del Piemonte.

La neve su Milano del gennaio 2006.

Persino Genova venne interessata da una straordinaria bufera. Per oltre 36 ore la neve scese ininterrottamente fino in pianura su buona parte del Settentrione. Si trattò di un evento nevoso davvero eccezionale, per accumuli ed estensione territoriale dei fenomeni.

Ma quali furono le dinamiche che innescarono nevicate di tale portata? Come sovente avviene nelle grandi nevicate in Val Padana, fu determinante il sovrascorrimento d'aria più mite ed umida al di sopra di un potente cuscinetto d'aria molto fredda.

Fu infatti il Burian, l'alito d'aria gelida continentale, a lambire il Nord Italia nei giorni precedenti all'evento, quanto basta per formare uno strato di gelo "pellicolare" molto forte nei bassi strati. Un po' tutte le regioni settentrionali furono accomunate da una visita in grande stile della "dama bianca" in quel fine gennaio.

In molte zone del Nord-Ovest la neve raggiunse livelli davvero esorbitanti, con accumuli fino a mezzo metro di spessore in pianura, sia in Piemonte che in Lombardia. Le grandi città padane furono travolte dalla nevicata: fra queste anche Milano dove si ebbe un evento degno delle nevicate storiche degli anni '80.

