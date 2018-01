Meteo di gennaio: inverno in pausa, febbraio promette novità

Meteo invernale o no? Le Alpi stanno facendo il pieno di neve come capita una volta ogni 10 anni o anche meno, e altra ne cadrà questa settimana, ma altrove la situazione è ben differente. Dicembre aveva forse un po' illuso che si potesse avere tutto un inverno freddo o almeno normale, con gennaio l'illusione è sparita. Siamo di nuovo alle prese con un mese invernale nel complesso assai mite.

Il gelo in realtà non è troppo distante dall'Italia, ma è come se ci fosse un abisso. Se nel nord est europeo le temperature sono finalmente scese a livelli consoni di quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell'inverno, con temperature arrivate fino a -19°C a Minsk e Mosca, -15°C a San Pietroburgo, -14°C a Helsinki; a sud ovest vi è una tarda primavera molto anticipata, con valori che hanno raggiunto 25°C in Spagna, segnatamente a Valencia.

L'Italia è più vicina alla Spagna che alla Russia e il suo contesto climatico è più affine alla penisola sospesa tra Atlantico e Mediterraneo.

Così nella giornata del 21 gennaio le temperature hanno raggiunto 18,7°C a Genova e 18,8°C a Cagliari. E sia in Liguria che in Sardegna si sono superati localmente i 20°C. Tutto a causa dei venti da nord-ovest che in Sardegna hanno continuato a soffiare forti per tutta la giornata mitigando il sentore di primavera, mentre in Liguria sono cessati di prima mattina, lasciando spazio ad una giornata da aprile pieno.

Anche in Lombardia se durante la nottata di domenica vi sono state nevicate a quote molto basse nel nord della regione, nel pomeriggio l'aria si è scaldata molto per via dei venti in discesa dalle Alpi e a Milano la temperatura massima è stata di 15,5°C, valore pienamente marzolino.

Tutto il mese di gennaio in Italia è finora molto caldo, anche se non pari all'eccezionale 2007. Le differenze dalla media climatica trentennale sono di circa 3 gradi e a giudicare dalle previsioni di dovrebbero mantenere simili fino alla fine del mese. E a inizio mese si ricordano anche i diversi record di caldo battuti e una temperatura di 24°C a Palermo.

Le medie massime del mese superano al momento i 15°C a Roma e Napoli, i 14°C a Genova e Bari e i 16°C un po' in tutta la Sardegna e la Sicilia, fino a 18°C a Catania. Si tratta un po' ovunque di medie da mese di marzo.

L'inverno però è latitante ma non ancora finito. Non di rado febbraio, seppur mediamente al Nord sia più caldo di gennaio (non così al Sud), propone irruzioni fredde di grande intensità, l'ultima delle quali è avvenuta nel 2012. E anche a marzo non è impossibile che possano giungere corpose irruzioni fredde e nevose (ricordate il 2005 e il 2013?). L'inverno ha ancora un mese e mezzo di tempo per riprendersi la scena, vedremo a breve se sarà in grado di farlo, secondo le ultime previsioni a lungo termine la possibilità esiste.

