METEO 21-27 Gennaio, a tratti MALTEMPO, NEVE su Alpi, un po' più freddo. Seguirà super ANTICICLONE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 21 AL 27 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Veloci sistemi nuvolosi, seguiti da correnti più fredde, scendono dal Mare del Nord verso l'Europa Centro-Orientale. L'Italia risente di meteo un po' variabile e ancora molto ventoso, in quanto è nel mezzo fra questo flusso instabile e l'anticiclone che preme da ovest. Sono soprattutto le Alpi ed il Meridione a risentire di un ultimo passaggio perturbato.

Al seguito del fronte affluirà aria un po' più fredda dal Nord Europa, con correnti che si disporranno settentrionali. L'avvio di settimana sarà comunque caratterizzato da un generale miglioramento sull'intera Penisola, grazie all'espansione da ovest dell'anticiclone. L'alta pressione porterà con sé aria più mite e ciò significa che le temperature saliranno oltre la norma.

Continuerà a nevicare sulle Alpi, specie sulle creste confinali per l'addossamento di ulteriori perturbazioni in transito sul Centro Europa L'anticiclone poi avrà la meglio e sembra in grado di affermarsi per alcuni giorni, portando anche un ulteriore rialzo termico con clima che risulterà tutt'altro che invernale.

Solo nella seconda parte della settimana appare possibile un cedimento dell'anticiclone, ad opera di una depressione nord-atlantica in sprofondamento tra Francia e Penisola Iberica. Correnti sud/occidentali faranno affluire aria più umida con lieve peggioramento atteso sulle regioni di Nord-Ovest, Sardegna e versanti tirrenici.

METEO DOMENICA 21 GENNAIO, INSTABILITA' AGLI SGOCCIOLI

Variabilità soprattutto ad inizio giornata, con un fronte in rapida evoluzione sulle regioni centro-meridionali. Ultimi fenomeni si avranno sulle aree interne delle regioni centrali, ma in rapida attenuazione. L'instabilità si andrà a localizzare verso le regioni meridionali, con precipitazioni anche sotto forma di rovescio specie sulle aree del basso versante tirrenico.

Rovesci coinvolgeranno anche la Puglia, mentre la neve cadrà lungo l'entroterra appenninico a quote superiori ai 1200/1400 metri. Da segnalare i venti intensi di Ponente e Maestrale, quest'ultimo particolarmente burrascoso in Sardegna, con raffiche prossime ai 100 km/h. Le correnti tenderanno poi a disporsi da Tramontana al Sud, con rinforzi in Adriatico.

SBALZI DI TEMPERATURA, MA BEN POCO FREDDO

Un modesto calo termico è atteso a cavallo fra domenica e lunedì, che sarà comunque più avvertito dapprima sulle Adriatiche in montagna e poi al Sud, zone sfiorate da un'irruzione fredda diretta sui Balcani che attiverà correnti settentrionali. Ma sarà una fase del tutto temporanea, con temperature che poi risaliranno rapidamente ben sopra la norma.

METEO NUOVA SETTIMANA, ARRIVA FORTE ANTICICLONE

Generale netta stabilizzazione delle condizioni meteo già in avvio di settimana, per l'alta pressione che si distenderà da ovest ed abbraccerà l'intera Penisola. Ciò significa che avremo condizioni di diffuso bel tempo, a parte le Alpi che risentiranno ancora della coda di perturbazioni in passaggio sul Centro Europa.

Le nevicate riguarderanno i settori di confine, ma già da martedì il meteo migliorerà con fenomeni in attenuazione grazie all'ulteriore aumento della pressione atmosferica. Le temperature saliranno e sembra che l'anticiclone possa perdurare poi per alcuni giorni, mantenendo un contesto tutt'altro che invernale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Un parziale peggioramento potrebbe manifestarsi dal 25 gennaio su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, con il transito di un fronte perturbato nord-atlantico. Potrebbero così arrivare piogge più organizzate al Nord, poi su Tirreniche ed Isole Maggiori durante gli ultimi giorni della settimana, con nevicate sulle Alpi a quote medio-alte.

