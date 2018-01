METEO 20-26 Gennaio, qualche PIOGGIA. NEVE su Alpi. Poi super ANTICICLONE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica. La situazione illustrata deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione.

METEO DAL 20 AL 26 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Miti correnti occidentali continuano ad essere protagoniste e prosegue una fase meteo alquanto dinamica con repentini sbalzi termici. L'Italia si trova lungo il bordo meridionale di una vasta depressione, con perno sul Nord Europa. Ora un veloce impulso perturbato a carattere più freddo tenderà a scivolare lungo la Penisola, ma senza grossi scossoni.

La perturbazione, in transito nel corso del weekend, porterà un moderato calo termico sui versanti orientali. Il meteo subirà un peggioramento principalmente al Centro-Sud, una volta che la perturbazione avrà valicato le Alpi. Al seguito del fronte affluirà aria un po' più fredda dal Nord Europa, con correnti che si disporranno settentrionali in avvio di settimana.

Tuttavia, il grosso dell'irruzione scivolerà sui Balcani lambendo solo marginalmente la nostra Penisola. Ci attendiamo quindi acquazzoni e rovesci di passaggio, con la neve lungo la dorsale che scenderà temporaneamente e localmente a quote di poco inferiori ai 1000 metri. Continuerà a nevicare sulle Alpi, specie sulle creste confinali.

Nei primi giorni della settimana il meteo migliorerà per il ritorno da ovest dell'anticiclone. Residui disturbi si avranno solo all'estremo Sud ed Adriatiche, per ultime infiltrazioni d'aria fredda dai Balcani. L'anticiclone sembra in grado di affermarsi per alcuni giorni, portando anche clima decisamente mite. Solo a metà settimana appare possibile un cedimento dell'anticiclone.

METEO SABATO 20 GENNAIO, TRA SOLE E QUALCHE PIOGGIA

Prevalente variabilità lungo la Penisola, con addensamenti che ad inizio giornata sono attesi più consistenti al Sud. Qualche locale precipitazione è attesa tra Molise e Gargano, nonché sul basso versante tirrenico. Successivamente, assisteremo all'ingresso del fronte freddo da nord che si addosserà inizialmente alle Alpi portando nevicate copiose sulle aree più a nord.

La nuvolosità si accentuerà verso sera su gran parte del Centro-Nord ed avremo nuovi piovaschi prima in Toscana e Sardegna, poi in estensione alle aree del medio versante tirrenico e localmente verso Romagna e Marche settentrionali. Nevicate sulla parte nord dell'Appennino fino attorno ai 1000 metri, per effetto d'aria più fredda che porterà un primo contenuto calo delle temperature.

METEO DOMENICA 21, INSTABILITA' IN MARCIA VERSO IL MERIDIONE

Il fronte scivolerà rapidamente verso il Centro-Sud, con fenomeni in attenuazione sulle aree centrali tirreniche ed in localizzazione verso le regioni meridionali. Le precipitazioni saranno anche sotto forma di rovescio lungo la fascia del basso versante tirrenico, mentre la neve in Appennino cadrà solo oltre i 1200/1400 metri.

Sul resto d'Italia avremo sprazzi di sereno e clima relativamente mite. Nubi consistenti indugeranno sulla barriera alpina, dove continueranno le nevicate sulle aree di confine. Da segnalare i venti intensi di Ponente e Maestrale, quest'ultimo particolarmente burrascoso in Sardegna. In giornata venti di tramontana rinforzeranno lungo le regioni centro-meridionali adriatiche.

SBALZI DI TEMPERATURA, MA CLIMA POCO INVERNALE

A cavallo fra il weekend e l'inizio della nuova settimana è atteso un modesto calo termico, che sarà comunque più avvertito dapprima sulle Adriatiche in montagna e poi al Sud, zone sfiorate da un'irruzione fredda diretta sui Balcani che attiverà correnti settentrionali. Nell'ambito di questo contesto meteo così dinamico, già ad inizio settimana i valori termici risaliranno sopra la norma.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'espansione da ovest dell'anticiclone assicurerà un netto miglioramento in avvio di settimana che porterà ad un nuovo rialzo termico, specie nei valori massimi. Sembra che l'anticiclone possa perdurare poi per alcuni giorni, mantenendo un contesto tutt'altro che invernale. Un parziale peggioramento potrebbe manifestarsi dal 25 gennaio su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna.

