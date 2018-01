METEO sino inizio febbraio, Alta Pressione ma poi GROSSE NOVITA'

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 26 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Si va concretizzando un cedimento dell'anticiclone ad opera di una depressione nord-atlantica in sprofondamento sul Mediterraneo Occidentale. Correnti meridionali accompagnano peggioramento, con la perturbazione che interesserà comunque l'Italia in modo marginale. A risentire del maltempo sarà soprattutto il Nord-Ovest, molto meno il resto della Penisola

Ci attendiamo precipitazioni copiose fra venerdì e sabato tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta ed Alta Lombardia, con la neve sulle Alpi dai 1000 metri, ma a quote localmente inferiori. Qualche pioggia tenderà a propagarsi parzialmente al resto del Nord, parte delle regioni tirreniche e la Sardegna, ma saranno davvero fenomeni di poco conto.

La perturbazione faticherà a sfondare verso est e andrà ad indebolirsi, in quanto ostacolata dall'anticiclone. Il vortice depressionario tenderà così a sprofondare sul Nord-Africa. Si andrà verso un miglioramento meteo da domenica per il ritorno dell'anticiclone e l'allontanamento della depressione.

Un campo d'alta pressione tornerà dominante per la parte conclusiva di gennaio. Il clima resterà sempre mite ed i giorni della Merla, a dispetto della tradizione, non saranno certo i più freddi dell'inverno. Un nuovo cambiamento potrebbe aversi dal 31 gennaio, con ritorno di qualche pioggia sulle Tirreniche a precede un peggioramento più ficcante di stampo invernale.

METEO VENERDI' 26 GENNAIO, NORD-OVEST COL MALTEMPO

Diffuse precipitazioni andranno a coinvolgere quasi tutto il Nord-Ovest, dove agirà la parte più attiva della perturbazione collegata al vortice di bassa pressione con perno sulle Baleari. Le piogge saranno più consistenti in Valle d'Aosta, Liguria e poi soprattutto a ridosso dei rilievi tra Piemonte ed Ovest Lombardia.

Sul resto d'Italia avremo nuvolosità perlopiù sterile, salvo deboli piovaschi su Toscana, Lazio e Sardegna. Qualche goccia di pioggia potrà aversi anche sul Triveneto, in prossimità dei settori prealpini e sulla Venezia Giulia. Ampi spazi soleggiati si avranno invece sulle regioni adriatiche, Sud Italia e Sicilia.

ATTESE NUOVE NEVICATE SULLE ALPI

La neve cadrà sulle Alpi, stavolta non solo sui versanti settentrionali e sui confini. Sarà comunque coinvolto principalmente il comparto occidentale ed in parte quello centrale. La neve cadrà in genere attorno ai 1000 metri, ma temporaneamente a quote più basse soprattutto in Piemonte e Valle d'Aosta.

EVOLUZIONE METEO TUTT'ALTRO CHE INVERNALE

Clima mite, specie al Centro-Sud per effetto anche di venti di scirocco. Non sarà insomma una fase invernale, anche se al Nord-Ovest farà un po' più freddo con il maltempo. In virtù del successivo spostamento del vortice ciclonico verso sud, l'Italia resterà con clima sempre mite grazie al rinforzo dell'anticiclone d'origine atlantica.

METEO WEEKEND, PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO

Sabato precipitazioni residue interesseranno ancora il Nord-Ovest, ma tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata. Qualche pioggia si avrà anche in Toscana e Sardegna, specie settore orientale, nonché sui settori jonici di Calabria e Sicilia. Il meteo sull'Italia migliorerà ulteriormente già domenica, a parte modesta instabilità residua soprattutto in Sardegna e sulla Sicilia jonica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Ci attende un finale di gennaio anticiclonico, i giorni della Merla saranno caratterizzati da mitezza e meteo stabile, ma sempre soleggiato. Tuttavia, anche questa altra parentesi d'alta pressione dovrebbe essere di breve durata, in attesa di novità importanti con l'inizio di febbraio quando l'anticiclone dovrebbe cedere spazio ad un fronte perturbato in discesa dal Nord Europa.

