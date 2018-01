METEO 23-29 Gennaio, MITE ANTICICLONE ma per poco. Più fresco per PERTURBAZIONE da ovest

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 23 AL 29 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

La parentesi meteo di spiccata variabilità sta cedendo spazio all'anticiclone, in netta espansione da ovest ad abbracciare l'Italia. Ne consegue un ulteriore miglioramento, con l'attenuazione dei flussi da nord che hanno portato copiose nevicate sulle Alpi di confine. L'alta pressione porterà con sé aria più mite e ciò significa che le temperature si confermeranno ben oltre la norma.

Il periodo di bel tempo sembra in grado di poter durare per alcuni giorni, con associati scenari tutt'altro che invernali. Solo da metà settimana appare dovrebbe concretizzarsi un nuovo cambiamento. Ci attendiamo infatti un cedimento dell'anticiclone ad opera di una depressione nord-atlantica in sprofondamento tra Francia e Penisola Iberica.

Correnti sud/occidentali faranno affluire aria più umida con peggioramento atteso a partire dalle regioni di Nord-Ovest, Sardegna ed alto versante tirrenico dove torneranno le piogge. La fase più perturbata dovrebbe concretizzarsi tra il 26 ed il 27 gennaio, con precipitazioni localmente copiose in estensione a gran parte del Centro-Nord.

L'evoluzione meteo andrà naturalmente confermata con i prossimi aggiornamenti, nonché anche il successivo probabile miglioramento di fine mese per il ritorno dell'anticiclone. Precipitazioni dovrebbero attardarsi sulle Isole e soprattutto in Sardegna, con il vortice depressionario atteso in sprofondamento sul Nord Africa.

METEO MARTEDI' 23 GENNAIO, ARRIVA ANTICICLONE COL SOLE

Atteso un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, per l'alta pressione che si distenderà da ovest. Ciò significa che avremo condizioni di diffuso bel tempo, a parte le estreme regioni meridionali che risentiranno di residua instabilità per le correnti settentrionali al seguito del transito dell'ultimo impulso perturbato.

Qualche precipitazione si avrà tra Puglia, Calabria e Sicilia tirrenica, ma in attenuazione. Residue nevicate interesseranno le aree di confine dell'Arco Alpino, limitatamente alla fascia altoatesina. Altrove le schiarite diverranno prevalenti e quindi il meteo sarà generalmente soleggiato, salvo nubi sparse in Sardegna. I venti saranno settentrionali, ancora localmente intensi al Meridione.

METEO META' SETTIMANA, SI AVVICINA PERTURBAZIONE

Mercoledì l'alta pressione raggiungerà la sua fase di massima forza, favorendo meteo ancora più stabile e soleggiato un po' su tutta la Penisola. Infiltrazioni d'aria più umida da ovest potranno portare nubi tra Liguria e regioni del medio-alto versante tirrenico, specie la Toscana ma senza fenomeni.

Un cambiamento più incisivo si concretizzerà a partire dal 25 gennaio tra Nord-Ovest, Alta Toscana e Sardegna ove potranno affacciarsi i primi deboli piovaschi dovuti ai flussi d'aria umida che precederanno l'avvicinamento di un fronte perturbato d'origine nord-atlantica. Venerdì le piogge si estenderanno a tutto il Nord e regioni centrali tirreniche, risultando localmente abbondanti.

INVERNO ASSENTE, FINALE DI GENNAIO MOLTO MITE

La stagione fredda appare smarrita ed anche la restante parte di gennaio non presenterà particolari scossoni. Nonostante il previsto arrivo di una perturbazione, le temperature dovrebbero mantenersi ben sopra la norma. Non sarà insomma una fase invernale con un gennaio risultato decisamente differente da dicembre.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo la fase perturbata, sembra che l'anticiclone possa tornare ad espandersi sull'Italia, mentre il vortice ciclonico, responsabile del maltempo, tenderà a sprofondare sul Nord Africa. Il contesto continuerà ad avere ben poco d'invernale, nonostante un lieve calo termico dovuto a correnti orientali. Nessuna ondata di freddo è in arrivo e i giorni della Merla non saranno certo invernali.

