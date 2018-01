METEO 24-30 Gennaio, sale temperatura con l'ALTA PRESSIONE. Poi PIOGGE e NEVE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo sino a 7 giorni. Quanto illustrato deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione. La cartina è stata semplificata, al fine di renderla comprensibile a tutti.

METEO DAL 24 AL 30 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Si va nettamente consolidando l'anticiclone sull'Italia, garante di una fase meteo più stabile e soleggiata. L'alta pressione sta convogliando masse d'aria miti e ciò significa che le temperature continueranno a mantenersi ben oltre la norma. Il periodo di bel tempo non durerà a lungo, per via dell'avanzata di una nuova perturbazione.

Già a metà settimana ci saranno i primi segnali di cambiamento. Ci attendiamo infatti un graduale cedimento dell'anticiclone ad opera di una depressione nord-atlantica in sprofondamento tra Francia e Penisola Iberica. Correnti sud/occidentali faranno affluire aria più umida con peggioramento atteso a partire dalle regioni di Nord-Ovest e Toscana con primi piovaschi.

La fase più perturbata dovrebbe concretizzarsi tra il 26 ed il 27 gennaio, con precipitazioni localmente copiose in estensione al Nord, parte delle regioni centrali e la Sardegna. L'evoluzione meteo andrà naturalmente confermata con i prossimi aggiornamenti, ma la perturbazione faticherà a sfondare verso est e pertanto sulle rimanenti regioni non si avranno grosse piogge

Domenica 28 gennaio e nei giorni successivi il meteo migliorerà per il ritorno dell'anticiclone. Precipitazioni dovrebbero attardarsi sulle Isole Maggiori e soprattutto in Sardegna, con il vortice depressionario atteso in sprofondamento sul Nord Africa. Il clima resterà sempre miti e anche i giorni della Merla, a dispetto della tradizione, non saranno certo freddi.

METEO MERCOLEDI' 24 GENNAIO, ANTICICLONE IN GRAN FORMA

L'alta pressione raggiungerà subito la sua fase di massima forza e quella di mercoledì sarà con ogni probabilità giornata migliore della settimana. Scenari all'insegna del meteo stabile e soleggiato un po' su tutta la Penisola, a parte qualche residuo annuvolamento di poco conto al Sud e sulla Sardegna.

Nella seconda parte della giornata le prime infiltrazioni d'aria umida sud/occidentali favoriranno crescenti annuvolamenti tra la Liguria e la Toscana, tanto da non escludere le prime isolati pioviggini entro la tarda serata. Le temperature non subiranno grosse variazioni, a parte rialzi nei valori massimi su aree adriatiche e sui monti. Il clima sarà ovunque mite per il periodo.

METEO PEGGIORA, SI AVVICINA PERTURBAZIONE CON PIOGGE

Giovedì si inizieranno a vedere gli effetti del nuovo peggioramento tra il Nord-Ovest e l'Alta Toscana dove sono attesi i primi piovaschi più consistenti dovuti ai flussi d'aria umida che precederanno l'avvicinamento del fronte perturbato da ovest. Entro sera le precipitazioni si estenderanno alla Lombardia e alle aree prealpine centro-orientali.

Venerdì il fronte perturbato ed il conseguente maltempo entreranno decisamente nel vivo. Le precipitazioni si intensificheranno su tutto il Nord-Ovest e la Toscana, risultando localmente abbondanti. Coinvolto in parte dal maltempo anche il Triveneto e le regioni centrali tirreniche. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, anche a quote inferiori ai 1000 metri sul comparto occidentali.

FASE MITE PIU' AUTUNNALE CHE INVERNALE

Nonostante il previsto arrivo di una perturbazione, le temperature dovrebbero mantenersi ben sopra la norma, specie al Centro-Sud per effetto anche di venti di scirocco. Non sarà insomma una fase invernale nel vero senso della parola, anche se al Nord farà più freddo con il maltempo, specie sul Nord-Ovest dove la neve cadrà copiosa sui rilievi fino a quote di bassa montagna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il vortice ciclonico risulterà ostacolato dall'anticiclone e non riuscirà ad evolvere verso est, andando progressivamente a sprofondare sul Nord Africa. Il meteo sull'Italia migliorerà già da domenica, a parte instabilità residua soprattutto in Sardegna. I giorni della Merla non saranno certo invernali, ci attende un finale di gennaio anticiclonico.

