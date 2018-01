Previsioni METEO: nuova tempesta di VENTO, forte NEVE su Alpi

Ci apprestiamo ad affrontare un'altra settimana che, dal punto di vista METEO, sarà sicuramente interessante.

La dinamicità, tema dominante di quest'inverno, non ha la minima intenzione di lasciarci né di abbandonare l'Europa. Ed è proprio in seno a tale dinamicità che andremo ad osservare scenari già ampiamente dibattuti in altre circostanze.

Per farla breve: a nord delle Alpi sbarcherà un'altra tempesta, mentre a ridosso della Penisola Iberica si staglierà l'Anticiclone. La differenza di pressione che si andrà a creare darà luogo a venti burrascosi, addirittura tempestosi in alcune aree d'Italia. In primisi sui crinali alpini, poi in Sardegna e lungo i crinali appenninici, con conseguenti ricadute lungo l'Adriatico. Ma non si scherzerà neppure sulle tirreniche, lungo le coste. Insomma, sarà bene ancorarsi bene al suolo...

E che vogliamo dire delle copiose nevicate che andranno a interessare le Alpi? Anche stavolta le precipitazioni più abbondanti dovrebbero focalizzarsi sui settori occidentali ed in particolare in Valle d'Aosta. Neve che andrà ad aggiungersi ai metri caduti la settimana scorsa, certificando pertanto una stagione che per i nostri rilievi settentrionali si sta mostrando per certi versi eccezionale (anche se va detto che tempo fa, quando gli inverni avevano altre caratteristiche, tutto ciò era normale).

Pubblicato da Ivan Gaddari

