METEO 18-24 Gennaio, Italia altre PERTURBAZIONI e più FREDDO, specie domenica

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica. La situazione illustrata deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione.

METEO DAL 18 AL 24 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Continua il dominio di una profonda depressione sull'Europa Centro-Settentrionale, che determina un incessante flusso di perturbazioni condizionando il meteo su molte nazioni. Il perno della depressione si trova tra Islanda e Penisola Scandinava, con l'Italia che si trova invece lungo il bordo meridionale di questa circolazione ciclonica.

Veloci e modesti impulsi perturbati a tratti coinvolgono anche l'Italia portando spiccata variabilità, ma senza vere fasi di maltempo. Le precipitazioni risultano di debole entità e a carattere passeggero, non diffuse. Siamo alle prese con una fase meteo movimentata, caratterizzata ancora da venti sostenuti con sbalzi termici, ma senza particolare freddo.

Ulteriori nevicate si avranno sui settori settentrionali alpini: è il caratteristico fenomeno dello stau che agisce sui versanti esteri con le correnti settentrionali, ma le precipitazioni nevose tendono a sfondare anche sui versanti italiani più prossimi al confine. Nel corso del fine settimana il meteo subirà un peggioramento per un ingresso perturbato più deciso, principalmente al Centro-Sud.

Un fronte freddo transiterà velocemente domenica verso le regioni centro-meridionali, con acquazzoni e rovesci sparsi. Seguirà un moderato calo termico per correnti più fredde richiamate da nord-est, che porteranno nevicate temporanee fino in collina sui versanti adriatici dell'Appennino Centrale. Già ad inizio settimana il meteo migliorerà per il ritorno da ovest dell'anticiclone.

METEO GIOVEDI' 18 GENNAIO DISCRETO, MA NEVE SU ALPI

Attese condizioni meteo più soleggiate un po' ovunque nella prima parte della giornata, salvo residue precipitazioni mattutine sulla Puglia. Farà eccezione l'Arco Alpino dove sono attese ulteriori nevicate sui settori di confine, causate dall'addossamento di un nuovo fronte perturbato sospinto da correnti nord-occidentali.

Verso sera è attesa un'intensificazione dei fenomeni sulle Alpi, ma anche un parziale peggioramento lungo la Penisola con aumento della nuvolosità che diverrà anche consistente in Sardegna e lungo le regioni tirreniche. Qualche debole piovasco potrà interessare la Toscana, successivamente anche Umbria, aree interne di Lazio e Campania.

METEO PEGGIORA VENERDI' 19, POI FRONTE FREDDO NEL WEEKEND

L'azione delle umide correnti atlantiche, con venti occidentali anche forti, sarà causa del perdurare di addensamenti nuvolosi anche compatti lungo la fascia tirrenica e zone interne appenniniche, con ulteriori deboli precipitazioni in attenuazione entro sera. Ulteriori nevicate continueranno ad interessare a tratti le aree alpine di confine. Altrove prevalenza di sole alternato a nubi a sprazzi.

Nel fine settimana assisteremo all'ingresso di un fronte freddo da nord che si rivelerà più incisivo, poiché si scaverà una depressione in Adriatico che poi veicolerà aria più fredda. Sabato graduale peggioramento su regioni centrali e Sardegna, mentre domenica avremo fenomeni sparsi al Centro-Sud, anche sotto forma di rovescio, con neve in Appennino. I venti torneranno settentrionali.

SALISCENDI DELLE TEMPERATURE, MA FREDDO NON ECCESSIVO

Nuovo rialzo termico tra giovedì e venerdì più accentuato al Centro-Sud, per correnti più temperate occidentali. A seguire nel weekend avremo un nuovo progressivo calo termico, che sarà comunque contenuto e più avvertito dapprima sulle Adriatiche e poi al Sud, zone sfiorate da un'irruzione fredda diretta sui Balcani.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Domenica instabilità più marcata al Centro-Sud, dove tornerà la neve sui rilievi appenninici anche a quote localmente inferiori ai 1000 metri, specie sui versanti adriatici e sulle regioni meridionali. Il contesto meteo migliorerà rapidamente già ad inizio settimana, a causa dell'espansione da ovest dell'anticiclone che porterà ad un nuovo rialzo termico, specie nei valori massimi.

