METEO 16-22 Gennaio, più FREDDO nel weekend. BURRASCHE e PERTURBAZIONI

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica. La situazione illustrata deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione.

METEO DAL 16 AL 22 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo l'afflusso freddo da est, che ha portato un raffreddamento sull'Europa Centro-Orientale e in parte sull'Italia, ora tornano protagoniste le correnti nord-atlantiche tanto sul Continente quanto sul nostro Paese.

Si avvia quindi una fase meteo più movimentata, caratterizzata dal susseguirsi di veloci perturbazioni accompagnate da venti a tratti intensi e clima mite.

Una profonda depressione, tra l'Islanda ed il Regno Unito, ricaccerà via verso est l'aria fredda e l'anticiclone presente sulla Russia. In tal modo, una serie di impulsi perturbati si porteranno sull'Italia arrecando variabilità, trasportate da masse d'aria più umide e temperate. Sono attese nuove precipitazioni, principalmente sulla fascia tirrenica centro-meridionale.

Non avremo maltempo duraturo, ma sarà più che altro il vento ad essere protagonista, con intensità a tratti di burrasca in alcune zone del Centro-Sud e sulle aree montuose. Tornerà a nevicare sui settori settentrionali alpini, con sfondamento dei fenomeni nevosi anche sui versanti italiani prossimi al confine.

Sul finire della settimana lo scenario meteo prenderà una piega più perturbata e successivamente più invernale, per l'ingresso più diretto di correnti settentrionali in discesa dal Nord Europa. Avremo così un moderato calo termico che coinvolgerà lo Stivale, ma il freddo più importante resterà confinato oltralpe.

PERIODO PIU' FREDDO DELL'ANNO

Generalmente, tra gennaio e sino a metà febbraio è osservabile il periodo con le più basse temperature dell'anno. In questa fase non sono infrequenti le ondate di freddo. Per il momento le previsioni meteo prospettano freddo a tratti, mentre poi un trend che vedrà un aumento termico.

Non ci sono ondate di gelo all'orizzonte.

METEO MARTEDI' 16 GENNAIO

Le correnti più umide occidentali apporteranno nuvolosità irregolare, inserita in deboli sistemi perturbati attesi impattare sulle Alpi. Ed è proprio sui settori nord alpini che ci attendiamo precipitazioni che coinvolgeranno anche le aree italiane vicine al confine di Valle d'Aosta, Alpi Retiche ed Alto Adige. La neve cadrà dai 1000/1200 metri, localmente a quote più basse.

Qualche precipitazione sporadica interesserà anche le pianure del Nord-Est. Per il resto, sulla Penisola avremo nuvolosità irregolare più compatta sui settori tirrenici, con fenomeni che risulteranno un po' più significativi tra Basso, Lazio, Campania ed ovest Calabria. In Appennino la neve cadrà non al di sotto dei 1400/1500 metri.

CLIMA MENO FREDDO

La ripresa delle correnti occidentali riporterà un generale rialzo delle temperature, dopo un lieve raffreddamento che aveva riguardato il Nord ed in parte le regioni centrali. Il clima si manterrà per qualche giorno abbastanza mite, anche se non mancheranno degli sbalzi termici in un contesto non troppo invernale

VENTI IN GENERALE RINFORZO

Già martedì avremo un'intensificazione delle correnti di Ponente e Libeccio al Centro-Sud, dove rinforzeranno fino a burrasca specie sui bacini di ponente. I venti ruoteranno poi a maestrale a metà settimana. Le raffiche più intense ce le attendiamo lungo i crinali montuosi alpini. Venti di bufera soffieranno anche sulle Alpi, mentre temporanei rinforzi di foehn si potranno avere in Val Padana.

RAPIDE PERTURBAZIONI FINO A META' SETTIMANA

Si avrà occasione per nuove precipitazioni al Centro-Sud, per il susseguirsi di veloci impulsi frontali. Nuove nevicate torneranno sulle Alpi, specie sui confini. Giovedì il meteo migliorerà ed avremo condizioni più asciutte un po' ovunque. Venerdì correnti più umide meridionali precederanno un successivo peggioramento che sarà maggiormente avvertito al Centro-Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel fine settimana il nuovo guasto meteo sarà più incisivo, poiché si scaverà una depressione supportata da una massa d'aria artico-marittima. Attesa quindi una fase più fredda invernale ed avremo l'afflusso di correnti settentrionali. Avremo così un calo termico ed instabilità più marcata al Centro-Sud, dove tornerà la neve sui rilievi appenninici anche a quote collinari.

Pubblicato da Mauro Meloni

