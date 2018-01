METEO 15-21 Gennaio, Europa GELO. Italia nuove PERTURBAZIONI e FREDDO

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica. La situazione illustrata deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione.

METEO DAL 15 AL 21 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Europa Centro-Orientale è alle prese con clima rigido, per aria gelida arrivata dalla Russia. L'Italia è solo marginalmente coinvolta da questa corrente fredda da est, che determina meteo più invernale con temperature in calo soprattutto sulle regioni settentrionali. La flessione delle temperature toccherà il culmine in avvio di settimana, con diffuse gelate notturne in Val Padana.

Quest'aria fredda tende però a contrapporsi a nuove infiltrazioni instabili da ovest, trasportate da masse d'aria più umide e temperate. Una serie di impulsi perturbati si porteranno sull'Italia arrecando variabilità. Sono attese nuove precipitazioni, principalmente sulla fascia tirrenica centro-meridionale che risulterà più esposta ai flussi occidentali.

In generale, fino a circa metà settimana l'intera Penisola tornerà sotto l'influenza di correnti sostenute dall'Oceani Atlantico, con relativa mitezza al Centro-Sud, mentre un po' di freddo persisterà in una prima fase al Nord. Si tratterà di una fase interlocutoria, caratterizzata da repentine variazioni in quanto non mancheranno temporanei ingressi d'aria più fredda nord-atlantica.

Dal 19-20 gennaio lo scenario meteo prenderà una piega più perturbata e successivamente più invernale, per l'ingresso più diretto di masse d'aria artica. L'inverno tornerà quindi assoluto protagonista ed avremo una fase molto scoppiettante. Non vi sarà solo freddo, ma anche condizioni ideali per nevicate a quote molto basse, se non localmente in pianura.

METEO LUNEDI' 15 GENNAIO, TRA SCHIARITE E QUALCHE PIOGGIA

Variabilità protagonista in avvio di settimana, per via di infiltrazioni umide e debolmente instabili da ovest che confluiranno con aria più fredda sopraggiunta dai Balcani. Ne deriverà un tipo di tempo un po' incerto tipicamente invernale, con nuvolosità irregolare associata a qualche breve sporadica precipitazione, più probabile lungo il basso versante tirrenico.

Una nuova perturbazione tenderà ad addossarsi verso sera all'Arco Alpino, portando deboli nevicate anche a quote basse fino al fondovalle principalmente lungo i valichi di confine. La nuvolosità si accentuerà anche tra la Liguria di Levante e l'Alta Toscana, ove sarà probabile qualche debole pioggia.

FREDDO E GELATE, POI IN ATTENUAZIONE

Le correnti orientali, legate all'irruzione gelida sul Centro-Est Europa, porteranno al picco di raffreddamento anche su parte d'Italia. Il raffreddamento sarà più avvertito sul Nord Italia, dove non mancheranno le gelate notturne. Già da martedì la ripresa delle correnti occidentali riporterà un generale rialzo delle temperature, specie al Centro-Sud.

METEO SETTIMANA, NEL SEGNO DI PERTURBAZIONI IN SERIE

La circolazione più mite atlantica apporterà una serie di veloci sistemi perturbati, con ancora occasione per nuove precipitazioni al Centro-Sud. Nuove nevicate torneranno sulle Alpi, specie sui confini. Le temperature riprenderanno ad aumentare, gradualmente anche sul Nord Italia. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì avremo un temporaneo ingresso d'aria più fredda nord-atlantica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Solamente più avanti, a partire dal 19-20 gennaio, prenderebbe corpo una svolta più significativa con l'affondo di una imponente depressione su Ovest Europa e sul Mediterraneo, supportata da una massa d'aria artico-marittima. Quella che si affermerà sull'Europa sarà direttamente una propaggine del Vortice Polare, che si porterà a latitudini ben più basse rispetto alla norma.

Sarebbe questo l'inizio di una fase fredda invernale, che dovrebbe coinvolgere a tratti in pieno anche l'Italia. Sarà probabilmente l'ondata di freddo più importante dell'inverno, anche se al momento non si delinea nulla di eccezionale. Data l'origine artico-marittima della massa d'aria non mancherà neve a basse quote, anche se al momento è impossibile fornire dettagli più approfonditi.

