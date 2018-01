METEO 9-15 Gennaio, FORTE MALTEMPO dal Nord Italia verso il Centro-Sud. Calo temperatura

METEO DAL 9 AL 15 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Evoluzione meteo improntata al maltempo, per la lenta avanzata di un vortice ciclonico con perno ad ovest dell'Italia. Le maggiori precipitazioni si sono finora concentrate sui settori di Nord-Ovest, sotto l'azione di umide correnti sciroccali. È una fase più autunnale che invernale, con temperature molto miti e ben sopra la medie stagionali al Centro-Sud.

Il grosso del maltempo tende ora a propagarsi al resto del Nord, a gran parte delle regioni centrali, alla Sardegna e poi a seguire saranno coinvolte più diffusamente anche le regioni meridionali. Le precipitazioni più intense sono attese accanirsi ancora al Nord, dove avremo tanta pioggia a ridosso dei rilievi e nuove super nevicate in montagna a quote gradualmente più basse.

Al seguito del transito del vortice ciclonico, le temperature dovrebbero un po' calare e riportarsi prossime alla norma, con la cessazione delle persistenti correnti sciroccali. Da mercoledì il maltempo sposterà la sua attenzione al Centro-Sud, ma lo scenario meteo resterà ancora movimentato con successivi impulsi perturbati in arrivo da ovest.

Nonostante il ritorno ad un clima più consono all'inverno, al momento non s'intravedono nuove irruzioni fredde importanti all'orizzonte. Tuttavia, almeno sull'Est Europa dovrebbe aversi un deciso raffreddamento e qui ripartirà il vero inverno. L'Italia dovrebbe invece rimanere bersaglio di correnti perturbate nord-atlantiche nella seconda parte della settimana, a tratti un po' fredde.

PIOGGE DI PORTATA ALLUVIONALE, COME IN AUTUNNO

Il vortice di bassa pressione si porta in modo molto lento sull'Italia, a causa dell'ostacolo rappresentato dal promontorio anticiclonico nord-africano. Questo determina precipitazioni persistenti sulle aree esposte del Nord-Ovest, tali da ingrossare i fiumi, con accumuli totali anche d'oltre 200 millimetri su alcuni settori piemontesi della fascia alpina.

In autunno sarebbe stato pericolo estremo di alluvione, mentre ora in inverno il peggio è evitato grazie alle nevicate a quote non troppo elevate. Oltre i 1500 metri si sta accumulando un'ulteriore mole ingente di neve fresca, anche di spessore superiore ai 2 metri. Se fosse stata pioggia e non neve, sarebbe stato un apporto di pioggia elevatissimo a valle e verso i fiumi.

METEO MARTEDI' 9 GENNAIO, PEGGIORA AL CENTRO-SUD ITALIA

L'ondata di maltempo entrerà ancora più nel vivo, penalizzando ancora il Settentrione. Le precipitazioni più abbondanti si concentreranno sul Nord-Est, specie aree prealpine e pedemontane, mentre in Piemonte il maltempo tenderà lievemente ad allentare la morsa nel corso della giornata. Ulteriori nevicate si avranno sulle Alpi, in genere oltre i 1200/1400 metri di quota.

Il fronte perturbato si porterà anche verso le regioni centrali, con forti rovesci e temporali tra Umbria, Lazio e Marche, dopo aver interessato la Toscana. Il resto d'Italia si troverà ancora in attesa e con venti sciroccali molto intensi, che manterranno il clima molto mite. Qualche pioggia è attesa tra Golfo di Taranto e settori ionici di Calabria e Sicilia.

METEO META' SETTIMANA, CENTRO-SUD CON MALTEMPO

Il sistema perturbato raggiungerà le regioni meridionali e poi seguiranno ulteriori impulsi instabili da ovest. Le precipitazioni interesseranno così in modo incisivo anche il Centro-Sud e le Isole Maggiori, dove avremo uno scenario improntato al maltempo diffuso. Andrà meglio al Nord, con assenza di fenomeni importanti.

INVERNO ASSENTE, MA STA PER TORNARE

I venti sciroccali lasceranno spazio a correnti più fresche occidentali provenienti dall'Oceano Atlantico. Le temperature subiranno una netta flessione al Centro-Sud, ma ciò significa che il clima tornerà un po' più consono alla norma stagionale, dopo la fase anomala di tepore davvero eccessivo nel cuore dell'inverno.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Scenario improntato all'instabilità diffusa anche per la fase conclusiva della settimana, se non a tratti maltempo. L'Italia resterà esposta ad ulteriori affondi perturbati nord-atlantici diretti in serie sul Mediterraneo, in quanto ad alte latitudini tali perturbazioni troveranno l'ostacolo di un'alta pressione collocata sulla Penisola Scandinava.

Pubblicato da Mauro Meloni

