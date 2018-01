METEO 11-17 Gennaio, perturbazioni a raffica. Verso clima più invernale

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica. La situazione illustrata deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione.

METEO DALL'11 AL 17 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

La perturbazione, con il suo carico di piogge e temporali, tende a sfilare via anche dal Sud ed è seguita da aria più fresca che pone così finalmente termine a quella fase di caldo eccezionale anomalo, con temperature persino da record per il mese di gennaio. Nel frattempo il Nord gode di meteo migliore, ma il meteo si mantiene estremamente evolutivo.

Un nuovo sistema perturbato è infatti già in azione da ovest, con la genesi di un nuovo vortice di bassa pressione tra la Corsica e la Sardegna. Questa nuova fase perturbata andrà a coinvolgere le regioni centro-meridionali, con instabilità e frequenti precipitazioni anche temporalesche. Tornerà poi la neve in Appennino.

Le temperature caleranno ancora di qualche grado, ma non è in arrivo alcuna ondata di freddo e soprattutto di gelo. Semplicemente si avrà il ritorno ad un clima più consono all'inverno. Condizioni di freddo più acuto invernale riguarderanno invece parte dell'Europa, specie le aree settentrionali ed orientali.

Lo scenario meteo sembra destinato a rimanere ancora movimentato a cavallo fra il weekend e l'inizio della prossima settimana, per via di una serie d'impulsi perturbati in arrivo da ovest e nord-ovest. L'Italia sarà infatti ancora bersaglio di un flusso perturbato nord-atlantico, diretto verso il Mediterraneo e con associati impulsi d'aria più fredda.

METEO GIOVEDI' 11 GENNAIO, ALTRO PEGGIORAMENTO DA OVEST

Il nuovo impulso instabile porterà rovesci ed acquazzoni inizialmente tra Levante Ligure, regioni tirreniche e soprattutto la Sardegna, con rovesci localmente di forte intensità. L'ammasso perturbato entrerà ancora più nel vivo, con estensione delle precipitazioni a gran parte delle regioni del Centro Italia fin sui settori adriatici.

Nella seconda parte della giornata, il maltempo inizierà a spingersi anche sul Sud, con temporali localmente forti attesi soprattutto in Campania, poi in parte tra Molise, ovest Lucania e Calabria Tirrenica. Il meteo peggiorerà anche sulla Sicilia, con precipitazioni che risulteranno più consistenti sul lato ovest dell'Isola.

Condizioni meteo più asciutte al Nord Italia, che risulterà perlopiù al riparo dalla nuova perturbazione. In particolare non sono attese nuove nevicate sulle Alpi, a parte fenomeni poco significativi ed episodici. Piogge si avranno solo su parte della Pianura Padana, principalmente in Emilia, localmente Basso Piemonte per la risalita del fronte perturbato al Centro-Sud.

NEVE IN APPENNINO, CLIMA PIU' INVERNALE

Correnti più fresche, provenienti dall'Oceano Atlantico, hanno già riportato le temperature su valori più consoni a questo periodo anche al Centro-Sud, dopo il caldo davvero eccezionale precedente. A conferma del ritorno di un clima più invernale, tornerà la neve in Appennino sebbene a quote di montagna in genere oltre i 1000/1200 metri specie sulla parte centro-nord della dorsale.



METEO VERSO WEEKEND, PERSISTE VARIABILITA'

Venerdì il maltempo si sposterà verso il Sud, ma forti precipitazioni coinvolgeranno anche le regioni centrali adriatiche e in parte le due Isole Maggiori. Scenario più asciutto al Nord e lungo le regioni del medio-alto versante tirrenico. In questa fase le correnti si disporranno nord/orientali sul Centro-Nord, con il perno del vortice depressionario posizionato in Sicilia.

Una possibile breve tregua si potrebbe avere sabato, ma seguiranno poi ulteriori impulsi instabili da ovest e nord-ovest. Le precipitazioni interesseranno a più riprese gran parte d'Italia e probabilmente tornerà a coinvolgere anche al Nord. Il clima sarà più consono al periodo, con temperature prossime alle medie previste per gennaio.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Altre perturbazioni in serie potrebbero condizionare il meteo anche per l'inizio della prossima settimana, con ancora occasione per nuove piogge e neve in montagna. L'Italia resterà esposta ad ulteriori affondi perturbati nord-atlantici diretti sul Mediterraneo, in quanto ad alte latitudini tali perturbazioni troveranno l'ostacolo dell'anticiclone. Attesa aria più fredda, ma non gelida.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina