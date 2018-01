METEO 10-16 Gennaio, MALTEMPO dal Nord Italia verso il Centro-Sud. Torna il FREDDO

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica. La situazione illustrata deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione.

METEO DAL 10 AL 16 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il maltempo abbandona le regioni settentrionali per concentrarsi al Centro-Sud. Quella di questi giorni è stata una fase più autunnale che invernale, con temperature molto miti e del tutto anomale per il periodo. In svariate località si sono infatti raggiunte temperature record per il mese di gennaio, a conferma di una vera e propria ondata di caldo nel cuore dell'inverno.

A conferma di questa fase climatica anomala, il maltempo al Nord è stato accompagnato da temporali fuori stagione. Ora il fronte perturbato si porta verso le regioni meridionali, con lo sblocco di quella situazione che vedeva il grosso delle precipitazioni bloccate sulle regioni di Nord-Ovest, con anche fortissime nevicate sulle montagne alpina.

Al seguito del transito del vortice ciclonico le temperature sono in netto calo, ma non è in arrivo alcuna ondata di freddo. Semplicemente si avrà il ritorno ad un clima più consono all'inverno. Condizioni di freddo più acuto invernale riguarderanno parte dell'Europa, specie le aree settentrionali ed orientali.

Il maltempo sposterà la sua attenzione al Centro-Sud dell'Italia, con lo scenario meteo che resterà ancora movimentato per tutta la seconda parte della settimana per via di una serie d'impulsi perturbati in arrivo da ovest. L'Italia sarà infatti ancora bersaglio di un flusso perturbato nord-atlantico, costretto a scivolare sul Mediterraneo per l'alta pressione di blocco in Scandinavia.

METEO MERCOLEDI' 10 GENNAIO, MAGGIORI PIOGGE AL SUD

Si avrà un generale miglioramento al Nord finalmente, quanto mai necessario in questa fase dopo le precipitazioni abbondanti cadute soprattutto al Nord-Ovest ed in montagna. Se i fenomeni connessi alla fase perturbata fossero state pioggia e non neve, la situazione idrogeologica sarebbe stata molto critica come in genere può avvenire in autunno.

La parte più attiva della perturbazione raggiungerà come detto le regioni meridionali, con piogge e rovesci anche forti tra Campania, Molise, Puglia, poi anche la Lucania e Calabria. I fenomeni risulteranno localmente intensi per effetto di forti temporali. Intensi acquazzoni colpiranno anche la parte tirrenica centro-orientale della Sicilia.

Le precipitazioni abbandoneranno anche le regioni centrali con sprazzi di sereno che diverranno sempre più ampi. Tuttavia, verso sera è atteso un nuovo peggioramento da ovest per un secondo impulso perturbato con precipitazioni a partire dalla Sardegna. Rovesci interesseranno anche la Liguria e l'Alta Toscana.

STOP AL CALDO ANOMALO

Lo scirocco lascerà spazio a correnti più fresche occidentali provenienti dall'Oceano Atlantico. Le temperature subiranno un'ulteriore flessione su tutto il Centro-Sud, ma ciò significa che il clima tornerà un po' più consono alla norma stagionale, dopo il caldo davvero eccezionale che ha portato temperature da record per questo periodo.

METEO SECONDA PARTE DI SETTIMANA, ALTRE PIOGGE AL CENTRO-SUD

Seguiranno ulteriori impulsi instabili da ovest. Le precipitazioni interesseranno così in modo incisivo anche il Centro-Sud e le Isole Maggiori, dove avremo uno scenario improntato al maltempo diffuso. Andrà meglio al Nord, con assenza di fenomeni importanti. Il clima sarà più consono al periodo, con temperature prossime alla media del periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Probabili condizioni di variabilità anche per la fase conclusiva della settimana, con ancora occasione per nuove piogge specie al Centro-Sud. L'Italia resterà esposta ad ulteriori affondi perturbati nord-atlantici diretti in serie sul Mediterraneo, in quanto ad alte latitudini tali perturbazioni troveranno l'ostacolo di un'alta pressione collocata sulla parte nord dell'Europa.

